طقس اليوم| الأرصاد عن حالة الطقس: هذه المناطق ستشهد أمطار

الإثنين 27/يوليه/2020 - 12:15 م
بوابة الفجر
يبحث المواطنين عن تفاصيل طقس اليوم، بعدما ترددت شائعات على السوشيال ميديا تكشف أن البلاد ستتعرض لأمطار غزيرة، ولكن هيئة الأرصاد الجوية أصدرت بيانا مهما تكشف من خلاله عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الإثنين الموافق 27/7/2020. 

طقس اليوم| الأرصاد عن حالة الطقس: هذه المناطق ستشهد أمطار 

وقالت الأرصاد الجوية في بيانها، إن طقس اليوم معتدل على السواحل الشمالية، وتشهد جنوب الصعيد وجنوب سيناء أمطارا خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة.

وعن حالة الطقس اليوم، أكدت الأرصاد الجوية أنه يسود طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحرى، شديد الحرارة نهارا على جنوب الصعيد،  لطيف شمالاً ومعتدل ليلا.

وتوقعت الأرصاد الجوية في بيانها، أن الرياح تكون معتدلة تنشط أحيانا، كما تنشط على جنوب سيناء مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.

وتوقعت الأرصاد سقوط الأمطار الخفيفة على مناطق متفرقة من جنوب الصعيد مع تعرض السواحل الشمالية لشبورة مائية صباحا.

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