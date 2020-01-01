رئيس الأركان يشهد الاستعداد القتالى للقوات المسلحة بالاتجاه الغربي

الإثنين 27/يوليه/2020 - 12:18 م
ارشيفية
ارشيفية
كريم وزيري
شهد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، إجراءات الاصطفاف والاستعداد القتالى لعناصر القوات المسلحة على الاتجاه الإستراتيجى الغربى، والذى يأتى فى إطار خطة القيادة العامة لمتابعة التدابير والإجراءات المشددة لحماية حدود الدولة وأمنها القومى على كافة الاتجاهات الإستراتيجية برًا وبحرا وجوًا بالتعاون بين كافة الأفرع الرئيسية والتشكيلات التعبوية للقوات المسلحة.
 
وإستمع رئيس أركان حرب القوات المسلحة إلى الإجراءات المتخذة لرفع درجات الإستعداد القتالى، كذلك عرض قرارات القادة على كافة المستويات وتنظيم التعاون بين كافة عناصر تشكيل العملية الإستراتيجية للقوات البرية والأفرع الرئيسية للقوات المسلحة بما يضمن تنفيذ كافة العناصر للمهام بكل دقة وفى التوقيتات المحددة، كما ناقش عدد من القادة والضباط فى أسلوب تنفيذ المهام المخططة وكيفية مجابهة التغيرات الحادة والسريعة أثناء سير أعمال القتال.

وقام رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالمرور على العناصر المصطفة؛ للاطمئنان على  مدى جاهزيتها وقدرتها على تنفيذ كافة المهام والوقوف على مستوى الكفاءة الفنية للأسلحة والمعدات.
 
ونقل الفريق محمد فريد تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى لرجال القوات المسلحة لما يبذلونه من تضحيات بكل غالى ونفيس من أجل الحفاظ على أمن الوطن وصون مقدراته وحضر إجراءات الإصطفاف عدد من قادة القوات المسلحة.

في سياق آخر، أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن العامل المصري الذي لقى مصرعه نتيجة ماس كهربائي بدولة الكويت، جميع مستحقاته المالية محفوظة.

تلقى وزير القوي العاملة تقريرا بذلك من  الملحق العمالى أحمد إبراهيم رئيس مكتب التمثيل العمالى بالكويت، كشف عن  أن المتوفى  يدعى محمد فرغلي محمود حسين، وهو من قرية نزالي جانوب - القوصية – أسيوط، ومتزوج ويعول طفلتين، ومقر العمل الرسمى شركة الأعمار جلوبال للتجارة العامة والمقاولات، علn مهنة نجار مسلح، وقد وقع الحادث في أثناء عمله لدى شركة أخرى (بالمخالفة لقانون العمل وقانون الإقامات) وهى شركة الدليل للتجارة العامة والمقاولات.

وكان المتوفي لقي  حتفه بفعل ماس كهربائي تعرض له في منطقة صباح السالم، في أثناء قيامه مع رفاقه بالعمل في صيانة أعمال الكهرباء  وعند توجه رجال الأمن والمسعفين إلى الموقع، وبعد فحص الشخص اتضح أنه لقي حتفه، متأثراً بإصابته، وتم استدعاء الأدلة الجنائية لنقل الجثة إلى الطب الشرعي، وإبلاغ النيابة، وتقرر تسجيل قضية قتل بالخطأ .

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