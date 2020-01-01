من الخبازين لـ"البيطريين".. 4 فئات محرومة من الإجازة في عيد الأضحى

الإثنين 27/يوليه/2020 - 12:17 م
مخبز
مخبز
أحمد القاسم
في وقت ينتظر فيه المواطنين الأعياد من أجل الحصول على إجازة للراحة، إلا أن مع عيد الأضحى المبارك القادم هناك فئات ستكون محرومة من الإجازات لتقديمهم مهمات مختلفة خلال فترة العيد ووجودهم في وظائفهم أمر مهم.

تمتد إجازة عيد الأضحى المبارك من يوم عرفة إلى رابع يوم العيد، على أن يعود الجميع لعملهم في اليوم التالي إن لم يوافق يوم عطلة اعتيادية أو رسمية أخرى، من المقرر أن تبدأ اجازة عيد الاضحي المبارك يوم الخميس القادم 30 يوليو، وتستمر حتى الإثنين الموافق 3 أغسطس 2020، حسبما أعلن موقع رئاسة الجمهورية.

الخبازين

ومن المقرر أن يحرم "الخبازين" من الإجازة، حيث أعلن الدكتور على المصيلحىُ، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن كل المخابز سوف تعمل خلال أيّام العيد ويتم توفير الدقيق مقدما، كما يتم تسليم الدقيق للمخابز كمخزون من 3 إلى 5 أيّام احتياطى وأن بعض المخابز طلبت إجازة بحيث يكون عدد المخابز الإجازة لا يزيد عن 10 إلى 15%.

البيطريين

وثاني الفئات التي ستحرم من الإجازة هم البيطريين، وفي هذا الشأن قالت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة إنه تم الغاء الراحات والإجازات وأطباء المجازر والعاملين مع تدعيمهم بأطباء من الإدارات المختلفة لمواجهة زيادة وكثافة المذبوحات في فترة العيد.

مفتشو التموين

وينضم لهؤلاء مفتشي التموين الذين لن يحصلوا على إجازة بسبب دورهم الهام في مراقبة الأسواق خلال فترة عيد الأضحى لضمان سلامة الأغذية والمحافظة على صحة المواطنين وعدم تلاعب التجار بالسلع.

العاملين بالكهرباء

ولتفادي أية أزمة قد تطرأ على شبكات الكهرباء، أوقفت وزارة الكهرباء الإجازات بجميع الشركات وفرق الطوارئ على مدار الساعة، وذلك للعمل على تأمين وانتظام التيار الكهربائي والعمل على الانتهاء من برنامج الصيانة السريعة الذي تم إعداده للاستفادة من انخفاض الاستهلاك لإعادة تأهيل المكونات بالشبكة التي تأثرت بموجة الحرارة الشديدة أو التي تتطلب صيانة سريعة مع وقف جميع المناورات بكل الشركات على مستوى الجمهورية.

وفي وقت سابق، أعلنت دار الإفتاء المصرية أن غدٍ الأربعاء، هو غرة شهر ذي الحجة لعام 1441 هجرية، وأن ‎وقفة عرفات يوم الخميس 30 من يوليو الجاري، وبالتالي ف‎أول أيام عيد الأضحى سيكون الجمعة 10 من ذي الحجة الموافق 31 يوليو ‪2020‬م.

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