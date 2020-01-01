نجم الأهلي يضغط على الإدارة بورقة بيراميدز

الإثنين 27/يوليه/2020 - 12:10 م
الاهلي
الاهلي
محمد الصو
طالب لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، حسم مصيره داخل الفريق.

ويرغب أحمد الشيخ، في معرفة مصيره مع الفريق سواء بالبقاء أو الرحيل، من أجل مناقشة العروض المقدمة إليه واختيار الأنسب خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتلقى الشيخ، العديد من العروض للرحيل عن الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة أبرزها المقاصة وبيراميدز، إلا أنه لم يتم حسم الموقف بشكل نهائي حتى الآن.

وأبدى الشيخ في وقت سابق، ترحيبه بالعرض المقدم من جانب بيراميدز سبورت للحصول على توقيعه، إلا أنه طالب بالرحيل على سبيل الإعارة فقط.

وأبلغ اللاعب خلال جلسة مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، أنه لا يرغب في الرحيل بشكل نهائي ولكنه يسعى للخروج على سبيل الإعارة من أجل إثبات ذاته في حال قرر المدير الفني رحيله.

ويستعد الأهلي لاستكمال مباريات الدوري الممتاز والتحضير لمواجهة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا التى ستقام فى سبتمبر المقبل

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