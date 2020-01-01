تعيين مني ناصر مساعدًا لوزير المالية

الإثنين 27/يوليه/2020 - 12:07 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ

أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارًا بتعيين الدكتورة مني ناصر ميلاد موسي مساعدًا لوزير المالية، بما يتسق مع توجيهات القيادة السياسية بتمكين المرأة التى تتمتع بالكفاءة من المواقع القيادية بالجهاز الإدارى للدولة. 
كلف الوزير الدكتورة مني ناصر بالاستمرار فى الإشراف على مشروع النافذة الواحدة القومية للتجارة الخارجية الذى كانت تشغل منصب المدير التنفيذي له منذ سبتمبر الماضي، على النحو الذي يُسهم فى تحقيق الأهداف المرجوة بتطوير جميع الإجراءات الجمركية وغير الجمركية التي تنظم حركة التجارة الدولية لمصر والارتقاء بها إلي أفضل المعايير العالمية؛ بما يُساعد في تحسين ترتيب مصر بمؤشرات المؤسسات الدولية التي تقيس تنافسية الدول من حيث بيئة الاستثمار والتجارة عبر الحدود.


تعد الدكتورة مني ناصر من الكوادر المتميزة بوزارة المالية حيث شغلت عدة مناصب أبرزها، بجانب مشروع النافذة الواحدة، منصب المدير التنفيذي لصندوق أرباب العهد، وقد عملت مراقبًا ماليًا في عدد من الجهات العامة مثل حي غرب القاهرة وهيئة التأمين الصحي والتأمينات الاجتماعية وجامعة عين شمس، وهي خريجة كلية التجارة عام 1992 كما حصلت علي ليسانس الحقوق عام 2005، وماجستير في الاقتصاد من تجارة عين شمس عام 2001، ونالت درجة الدكتوراه من ذات الكلية عام 2009 عن رسالتها التى جاءت بعنوان: «مشكلات تمويل التأمين الصحي وإمكانية مواجهتها دراسة مقارنة مع المملكة المتحدة».


اجتازت الدكتورة منى ناصر العديد من الدورات التدريبية بجهات دولية ومحلية منها: دورة عن الحماية الاجتماعية نظمتها منظمة العمل الدولية في إيطاليا عام 2011 ودورتان عن سياسات وبرمجة الاقتصاد الكلي نظمهما صندوق النقد الدولي، الأولي في الكويت عام 2012، والثانية في النمسا عام 2013، إلي جانب دورة عن العدالة الاجتماعية والتنمية نظمتها وحدة تكافؤ الفرص بوزارة المالية عام 2014، ودورة عن البرمجة المالية وسياسات الاقتصاد الكلي نظمها صندوق النقد الدولى لتنمية القدرات بالعاصمة الأمريكية واشنطن عام 2017، وأخرى عن الأطر المالية نظمها صندوق النقد بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي عام 2018، ودورة عن تنمية وبناء المهارات القيادية نظمتها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري عام 2018، ودورة عن التخطيط والتنبؤ بالأزمات وصناعة القرار من أكاديمية ناصر العسكرية عام 2018 ودورة البرنامج الوطني 2030 نظمها البنك المركزي المصري بالمعهد المصرفي عام 2019.

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