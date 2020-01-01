محامي سما المصري يقدم صورة من قضيتها الأولي بالتحريض على الفسق

الإثنين 27/يوليه/2020 - 11:57 ص
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
بدأت المحكمة الاقتصادية، ثالث جلسات محاكمة المتهمة سامية أحمد عطية وشهرتها سما المصري بقضيتها الثانية بعد أن أحالتها النيابة للمحاكمة؛ لاتهامها بالتحريض على الفسق والاعتداء على قيم المجتمع.

وقدم المحامي أشرف ناجي، محامي سما المصري، صورة مما تم في القضية 410 لسنة 2020، وهي القضية التي عوقبت فيها المتهمة بالحبس 3 سنوات، كما شهدت الجلسة حضور المحامي اشرف فرحات، مقدم البلاغ ضد المتهمة، ثم تم رفع الجلسة، لاصدار القرار. 

وكانت المحكمة قد أجلت نظر القضية لجلسة اليوم؛ لتقديم صورة رسمية من القضية 410 لسنة 2020، وما تم فيها، وهي القضية التي عوقبت فيها المتهمة بالحبس 3 سنوات.

وتضمن أمر إحالة سما المصري إلي المحكمة الاقتصادية انها في غضون الفترة من ديسمبر ٢٠١٩ وحتي ابريل لعام ٢٠٢٠ نشرت بقصد العرض صور خادشة للحياء العام بأن بثت عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك وانستجرام ويوتيوب" مقاطع مصورة لها تبرز فيها مفاتنها مصحوبة بعبارات وتلميحات وإيحاءات جنسية على نحو يخدش الحياء العام.

وأكمل أمر الإحالة بأن المتهمة فعلت علانية فعل فاضح مخل بالحياء العام بأن أغرت بمفاتنها وبعبارات وتلميحات وإيحاءات جنسية مصورة لها بثتها من خلال حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك وانستجرام ويوتيوب، ونشرت عدد من الفيديوهات الخادشة للحياء العام، كما أعلنت المتهمة من خلال حساباتها الشخصية الثلاثة دعوة تتضمن إغراء بما يلفت الأنظار إلى الدعارة بأن بثت مقاطع مصورة تبرز فيها مفاتنها على نحو يثير الغرائز الجنسية.


وأكد أمر الإحالة أن المتهمة أعتدت على المبادئ العامة والقيم الأسرية للمجتمع المصرى، بنشر مقاطع مصورة لها عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى تغرى بمفاتنها فى ظل عبارات وتلميحات وإيحاءات جنسية تبديها.

يذكر ان قضت الدائرة الأولى بمحكمة جنح القاهرة الاقتصادية برئاسة المستشار رامى عباس بمعاقبة سما المصري بالحبس 3 سنوات وتغريمها 300 الف جنية ووضعها تحت المراقبة لمدة مساوية للعقوبة في واقعة اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور وتقدمت باستئناف علي الحكم الصادر.

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