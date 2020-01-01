مجزر البساتين: اللحوم لا تنقل كورونا.. وعدد الذبائح هذ العام هو الأكبر

كشف الدكتور مصطفى رمضان، مدير عام مجزر البساتين، تفاصل الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى، مشيرا إلى أنهم يجرون كشفين على الذبيحة، إحداهما قبل الذبح والأخر بعد الذبح للتأكد من سلامة الحيوان.





وأشار "رمضان"، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الإثنين، إلى أنهم استقبلوا منذ أول شهر يوليو وحتى الأمس نحو 48 ألف ذبيحة متنوعة، لافتا إلى أن عدد الذبائح التي استقبلوها هذا العام أكبر من السنوات الماضية.





وتوقع أن يصل عدد الذبائح التي سيستقبلها المجزر على مدار شهر يوليو نحو 60 ألف ذبيحة، مؤكدا أن اللحوم التي ذبحت في المجازر الحكومية هى لحوم سليمة وصالحة للاستخدام الأدمي، منوها بأنه لم يثبت علميا نقل فيروس كورونا عن طريق اللحوم، مشددا على ضرورة ارتداء الجزار الكمامة أثناء الذبح كإجراء احترازي لمنع انتقال أي عدوى.





قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، تشكيل غرفة عمليات مركزية تعمل على مدار 24 ساعة، خلال أيام عيد الأضحى المبارك، لتلقى شكاوى وبلاغات المواطنين بشأن وجود أي قصور في تقديم الخدمات خلال أيام العيد.





وشدد محافظ القاهرة، على رؤساء الأحياء بعدم وجود شوادر الخراف بالميادين العامة والشوارع الرئيسية، مع السماح بوجودها في المناطق المتطرفة والشوارع الداخلية بشرط الحصول علي ترخيص من الحي؛ لعدم إعاقة المرور، وتحرير المحاضر البيئية اللازمة للمخالفين.





وقال إنه تم التشديد على هيئة النظافة والتجميل بتكثيف الحملات خلال أيام العيد، وإزالة آثار دماء الذبح أول بأول مع تحرير محاضر التلوث البيئى اللازمة للمخالفين.





كل ما تريد معرفته عن التصالح في مخالفات البناء بجميع أحياء العاصمة





في سياق منفصل، أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، أنه لا تهاون في إنفاذ القانون والتعامل بسرعة وحسم مع ملف التصالح عن بعض مخالفات البناء، مع تذليل كافة العقبات أمام المواطنين لإعادة حق الدولة كاملًا تماشيًا مع ما تشهده البلاد حاليًا من إصلاح في شتى المجالات، مشيرًا إلى أن كافة الإجراءات التي تضمنها قانون التصالح تهدف للتأكد من سلامة المنشأ للحفاظ على أرواح المواطنين.





وأشار محافظ القاهرة، إلى أن أجهزة الدولة المختلفة بذلت جهدًا كبيرًا لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بآلية إنهاء طلبات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها طبقًا للقانون.





وشدد محافظ القاهرة على مسئولي الأحياء باستلام كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات بعد سداد رسوم الفحص المقررة قانونًا وعرضها على اللجان الفنية المختصة للبت فيها، مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف كافة الإجراءات الصادرة لحين البت في طلب التصالح وفقًا للقانون.



