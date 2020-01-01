جامعة حلوان تعلن الخطة التدريبية لشهر أغسطس المقبل

ينظم مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة حلوان مجموعة من البرامج التدريبية عن بعد لشهر أغسطس 2020، برعاية الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة وريادة الدكتورة منى فؤاد عطية، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.





وأوضحت الدكتورة منى أبوهشيمة، مديرة مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات، أن المركز يسعى الى تحديث وتطوير البرامج التدريبية بالمركز وإضافة مجموعة من البرامج الجديدة إلى مصفوفة البرامج التدريبية بما يتناسب مع التطور الحاصل فى عصر التحول الرقمى والذكاء الاصطناعي لتحقق الهدف الأساسى له وهو تنمية قدرات ومهارات السادة أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة وذلك لتحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية للجامعة بالتعاون مع الكيانات الاستراتيجية كل وفق تخصصه.





ويتم عقد البرامج التدريبية عبر برنامج Zoom لمدة يومين بواقع 10 ساعات تدريبية لكل برنامج، واشتملت الخطة التدريبية على البرامج الآتية:





1- برنامج التخطيط الاستراتيجى يومي ٨-٩ أغسطس ٢٠٢٠ ويحاضر فيها ا. د عز الدين محمد احمد الأستاذ بقسم الإدارة الرياضية بكلية التربية الرياضية.





2- برنامج مهارات العرض الفعال يومي ١٠ - ١١ أغسطس ٢٠٢٠ ويحاضر فيها ا. م. د الحسين أدهم بشير استاذ مساعد الجيوفزياء الطبيعية بكلية العلوم.





3- برنامج تصميم وإنتاج المقررات الإلكترونية يومي ٨-١٠ أغسطس ٢٠٢٠ وسيتم ترشيح مدرب من قبل مركز الحساب العلمى بالجامعة.





4- برنامج علم النفس الايجابي يومي ١٢ - ١٣ أغسطس ٢٠٢٠ ويحاضر فيه ا. د احمد صلاح استاذ علم النفس الرياضي بكلية التربية الرياضية.





5- برنامج إدارة الازمات والكوارث يومي ١٥ - ١٦ أغسطس ٢٠٢٠ ويحاضر فيه ا. م. د سيد فتوح استاذ مساعد مناهج وطرق التدريس بكلية التربية.





6- برنامج استخدام التكنولوجيا فى التدريس يومي ١٧ - ١٨ أغسطس ٢٠٢٠ ويحاضر فيه ا. م.د ابو بكر يوسف غنام مدرس تكنولوجيا التعليم بكلية التربية.





7- برنامج تصميم المقرارات الإلكترونية يومي ١٥ - ١٧ أغسطس ٢٠٢٠ ويحاضر فيه مدرب يتم ترشيحه من قبل مركز الحساب العلمى بالجامعة.





8- برنامج أساليب التقويم الحديثة يومي ١٩ - ٢٠ أغسطس ٢٠٢٠ ويحاضر فيه ا. د سحر سيد امين مدير مركز القياس والتقويم بوحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي بوزارة التعليم العالي.





9- الجوانب القانونية بالجامعات يومي ٢٢ - ٢٣ أغسطس ٢٠٢٠ ويحاضر فيه ا.م. د حسين مقداد استاذ مساعد القانون العام بكلية الحقوق.





10-برنامج مكافحة العنف ضد المرأة يومي ٢٤ - ٢٥ أغسطس ٢٠٢٠ ويحاضر فيه ا. د امل لطفي جاب الله استاذ القانون الدستوري والإداري بكلية الحقوق.





11- برنامج تصميم وإنتاج المقررات الإلكترونية يومي ٢٢-٢٤ أغسطس ٢٠٢٠ ويحاضر فيها مدرب يتم ترشيحه من خلال مركز الحساب العلمى بالجامعة





12- برنامج Referanc mangmant system يومي ٢٦ - ٢٧ أغسطس ٢٠٢٠ ويحاضر فيه د احمد يوسف مدرس تكنولوجيا التعليم بكلية التربية.





13- برنامج المشروعات الممولة دوليا يومي ٢٩ - ٣٠ أغسطس ٢٠٢٠ ويحاضر فيه ا. د ميادة بلال مدير مكتب العلاقات الدولية، أ.م.د لبنى شهاب نائب مدير مكتب العلاقات الدولية، د لمياء كامل نائب رئيس قسم المشروعات الدولية، د. شريف الأتربي رئيس قسم الحراك الأكاديمي.



