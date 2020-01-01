رسميًا.. إغلاق القنصلية الأمريكية في الصين

قررت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الاثنين، إغلاق القنصلية الأمريكية بمدينة تشنغدو في جنوب غرب البلاد، وفقًا لقناة ورسيا اليوم.

وفي وقت سابق، قد أمرت السلطات الصينية، يوم الجمعة الماضي بإغلاق هذه القنصلية ردا على قرار الولايات المتحدة إغلاق القنصلية الصينية في مدينة هيوستن.

وشهدت العلاقات بين البلدين، حالة من التوتر بسبب الحرب التجارية وتبادل الاتهامات بالمسؤولية عن تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19".

ويذكر أن القنصلية الأمريكية في مدينة تشنغدو الصينية، تأسست عام 1985، وهي تغطي شؤون المواطنين الأمريكيين بجنوب غرب الصين، لا سيما منطقة التيبت ذات الحكم الذاتي.

وقد صرحت الخارجية الصينية في وقت سابق أن قرار إغلاقها يعد "ردا شرعيا وضروريا على الإجراءات الأمريكية غير العقلانية".