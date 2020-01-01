مقتل 5 جنود أتراك جراء انقلاب حافلة كانت تقلهم بولاية مرسين

الإثنين 27/يوليه/2020 - 10:56 ص
قوات تركية
قوات تركية
وكالات

أفادت وسائل إعلام تركية، اليوم الاثنين، بمقتل 5 جنود أتراك وفق حصيلة أولية جراء انقلاب حافلة كانت تقلهم بولاية مرسين.

 

وكانت وكالة الأنباء العالمية "رويترز"، أعلنت عن انفجار قنبلة على طريق إم 4 السريع في مدينة إدلب السورية عند مرور قافلة تركية، لافتة إلى أنباء تتحدث عن وقوع ضحايا.

 

وصرحت وكالة أنباء "ديميرورين" التركية: بأن قنبلة مزروعة على الطريق انفجرت في منطقة إدلب، مع مرور قافلة عسكرية تركية، موضحة أن جنوداً أصيبوا في الانفجار على الطريق السريع "M4"، وأن بعضهم في حالة حرجة.

 

وقال موقع "المرصد السوري": إننا سمعنا دوي انفجار عنيف في محيط طريق حلب – اللاذقية الدولي، من جهة منطقة الغسانية بريف جسر الشغور، ناتج عن استهداف آليات تابعة للقوات التركية ترافقها آليات تابعة للفصائل، بعبوات ناسفة.

 

وذكر "المرصد السوري" أن الانفجار أسفر عن إصابة مجند وضابط من القوات التركية، أحدهما جراحه خطيرة، موضحاً أنه جرى نقلهما بحوامات تركية إلى المشافي التركية في منطقة الريحانية ضمن لواء اسكندرون.

 

 

 

هذا ودفعت تركيا، مؤخراً، بتعزيزات عسكرية جديدة إلى محافظة إدلب السورية؛ ليصل عدد آلياتها التي دخلت الأراضي السورية خلال 3 أشهر إلى 6075.

 

ومع استمرار التعزيزات التركية، وصل عدد الآليات والشاحنات العسكرية التي دخلت الأراضي السورية منذ فبراير الماضي إلى 6075، وتحتوي تلك التعزيزات على دبابات وناقلات جند ومدرعات ورادارات عسكرية، وبلغ عدد الجنود الأتراك الذين انتشروا في إدلب وحلب خلال تلك الفترة أكثر من 10.300.

 

وبموجب اتفاق روسي تركي، تشهد مناطق في إدلب ومحيطها، تحت سيطرة هيئة تحرير الشام (النصرة سابقا) وفصائل معارضة، وقفا لإطلاق النار بدأ تنفيذه في السادس من مارس الماضي.


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مقتل جنود جنود أتراك تركيا

أخبار تهمك

عماد الدين أديب: هذا ما تريده إثيوبيا (فيديو)

منذ يوم

الأهلي يتحرك لضم رجب بكار.. والزمالك يترقب

منذ ساعة الا ربع

الأهلي يوجه ضربة قوية للزمالك ويخطف صفقة مفاجأة

منذ يوم

رئيس برشلونة يفجر مفاجأة بشأن تجديد عقد ميسي

منذ أقل من نصف ساعة

مفاجأة كبرى.. نجم بيراميدز الأول يرغب في الانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

الموت يفجع الفنانة دينا عبد الله

منذ حوالي 11 ساعة

مستشار الرئيس يحذر من تناول هذه الأدوية: "طبق سلطة كفاية"

منذ ساعة و 23 دقيقة

مفاجأة في واقعة الشاب المصري المعتدى عليه في الكويت

منذ ساعتين

حريق على مساحة 20 ألف متر بأكتوبر.. والحماية المدنية تواصل محاولات السيطرة

منذ حوالي 19 ساعة

بارتوميو يحسم مصير كيكي سيتين

منذ ساعتين و 11 دقيقة

بعد الملء الأولي لـ سد النهضة.. الري تزف بشرى سارة للمصريين

منذ يوم

الزمالك يتحرك لضم مهاجم الهلال السعودي

منذ أقل من ساعتين

كهربا يلجأ إلى "فيفا" لمقاضاة رئيس الزمالك

منذ ساعتين و 11 دقيقة

سولشاير يتحدث عن تأهل اليونايتد لدوري الأبطال

منذ أقل من ساعة

عقوبة مالية ضخمة على ذبح الأضاحي بشوارع القاهرة (تعرف عليها)

منذ 34 دقيقة

تعليق قوي لوزير الهجرة بشأن الاعتداء على عامل مصري في الكويت

منذ ساعتين و 14 دقيقة

موضوعات متعلقة

تركيا ترسل تعزيزات عسكرية إلى ريفي إدلب ومعرة النعمان

عاجل.. تركيا تحمّل الأكراد المسؤولية عن انفجار السيارة المفخخة في سوريا

مقتل 3 جنود أتراك جراء انفجار سيارة مفخخة شمال سوريا

أردوغان: التطورات في إدلب السورية "لا يمكن إدارتها"

مقتل 5 جنود أتراك في هجوم شمال غرب سوريا

المرصد السوري يعلن إصابة جنود أتراك في قصف على إدلب

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:39 ص

عقوبة مالية ضخمة على ذبح الأضاحي بشوارع القاهرة (تعرف عليها)

تعليق قوي لوزير الهجرة بشأن الاعتداء على عامل مصري في الكويت

08:58 ص

رئيس برشلونة يفجر مفاجأة بشأن تجديد عقد ميسي

10:49 ص

بعد الملء الأولي لـ سد النهضة.. الري تزف بشرى سارة للمصريين

09:11 ص

مستشار الرئيس يحذر من تناول هذه الأدوية: "طبق سلطة كفاية"

09:50 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: توابع زلزال ليلة ظهور غالى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب