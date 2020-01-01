ننفرد بتفاصيل وغلاف ألبوم «مزح» لأنغام





تستعد كل من الفنانتين أنغام وأصالة للمنافسة الغنائية على لقب أفضل مطربة فى الغناء الخليجى خلال عام 2020، وتستعد كل منهما لإصدار ألبومها الخليجى خلال الفترة المقبلة.





حيث انتهت أنغام من ألبومها الخليجى الجديد، ويحمل عنوان «مزح»، وسلمته لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات استعدادا لطرحه قريبا.





وقضت أنغام فترةٍ طويلة من التحضير والاستعداد لطرح هذا الألبوم، ويحظى فيه الملحن سهم بنصيب الأسد من الألحـان، وقدم به 9 ألحان من أصل 12 أغنية بالألبوم وثلاث أغنيات كانت من ألحان «صادق الشاعر» أما الشعراء، فيأتى فى مقدمتهم عبد الرحمن بن مساعد بـ 4 أغنيات الذى سبق وتعاونت معه الفنانة شيرين فى أغنية «الحب خدعة»، التى صدرت العام الماضى، بالإضافة إلى الشعراء بدر بن عبدالمحسن، سعود بن عبدالله، واحد، الجادل، قوس، سعود البابطين، كما شارك تركى آل الشيخ بأغنية واحدة تحمل عنوان «لا يقين».





أما عن أسماء الأغنيات فتغنى أنغام «آخر لقاء هنا وهناك، ألف آسف، بعض الخطأ، الطاولة، غريب، لا تستغرب، أدور، ابطى على، تسلم يدينه، لا يقين، ومزح» وتتعاون فى الألبوم مع الموزع الموسيقى هانى فرحات.





وتتنوَع الألحان فى ألبوم «مزح» بين الألحان الكلاسيكية، والسريعة، ويؤكد الألبوم المنتظر طرحه، أفضلية أنغام فى الأغنية الخليجية.





أما أصالة، فهى الأخرى انتهت من تحضيرات ألبومها الغنائى الجديد الذى تعود به للتعاون مع روتانا للصوتيات والمرئيات بألبوم خليجى كامل وأكد سالم الهندى، رئيس شركة روتانا، أنه سيفاجئ جمهور أصالة بما يحمله من أغنيات قوية، وكانت أصالة قد أطلقت أولى أغنياته بعنوان «جيتينى مكسور» التى حققت ملايين المشاهدات فور الساعات الأولى من طرحها، ألبوم أصالة يحمل اسم «وش كنت أقول»، ويتضمن الألبوم 10 أغنيات، ومن المقرر أن يتم طرحه الأيام المقبلة على يوتيوب، ومن أغانى الألبوم: «وش كنت أقول» من كلمات بدر عبد المحسن، وألحان عزوف، وتوزيع بشار سلطان، و«يا مثبت» من كلمات ود، وألحان عزوف، وتوزيع خالد عز، «ماعرفت انطق»، من كلمات قوس، وألحان سهم، وتوزيع رأفت، و«رفقا» من كلمات محمد أبو نعمة، وألحان سهم، وتوزيع خالد عز.





كما يتضمن أغنية «الأستاذ» من كلمات سعودى البابطين، وألحان سهم، وتوزيع خالد عز، و«نعم اشتاق» من كلمات قوس، وألحان سهم، وتوزيع بشار سلطان، و«سرى» من كلمات قوس، وألحان سهم، وتوزيع بشار سلطان، «أنا معاك» من كلمات سعودى بن عبد الله، وألحان سهم، وتوزيع رأفت، و«بيان» من كلمات واحد، وألحان سهم، وتوزيع بشار سلطان، و«لا تستسلم» من كلمات سعودى بن محمد العبد الله الفيصل، وألحان سهم، وتوزيع بشار سلطان.





وتراهن أصالة أن يكون ألبومها الخليجى القادم تعويضًا لجمهورها، إذ تحظى أصالة بقاعدة جماهيرية كبيرة فى السعودية جاهدة لتصبح الأولى عربيًّا من ناحية الحضور فى الحفلات الغنائية، وهو ما تسعى له على الدوام، أن يحظى ألبومها المقبل بالأفضلية، لا سيما بالإشراف التام عليه من الملحن سهم.







