أحمد فلوكس يوجه رسالة إلى جمهوره عبر "إنستجرام"

الإثنين 27/يوليه/2020 - 10:51 ص
بوابة الفجر
روان هيثم
نشر الفنان أحمد فلوكس صورة جديدة له، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتب أحمد فلوكس على هذه الصورة قائلاً: "وانت بتتفرج اتبسط بالفرجه خصوصا لو اللي قدامك مستئل بيك و شايف نفسه عظيم".

وتابع: "وبتكيف علشان لما يجي دورك تتبسط وانت بتلعب و تتبسط مع كل جون تجيبه فيه، وعلق أحد المتابعين قائلاً: "منور يا نجم".


يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد فلوكس فيلم "الممر" بطولة أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، محمد فراج، أحمد صلاح حسنى، محمد الشرنوبى، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد، والوجه الجديد ألحان المهدى، وضيوف الشرف: هند صبرى، شريف منير، إنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم، وموسيقى تصويرية عمر خيرت.

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