رئيس برشلونة يفجر مفاجأة بشأن تجديد عقد ميسي

الإثنين 27/يوليه/2020 - 10:49 ص
ميسي ورئيس برشلونة
ميسي ورئيس برشلونة
مصطفى صابر
صرح جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة، أنه ليس لديه أي شك في أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي سيوافق على توقيع عقداً جديداً مع البلوجرانا.


وخلال تصريحات صحيفة لـ موندو ديبورتيفو قال بارتوميو : " ميسي عدة مرات أكد أنه يرغب في الاعتزال هنا، ولا تساورني أي شكوك في أنه سيوقع عقداً جديداً".

وأضاف بارتوميو: " نحن الآن نتخذ قرارات، وإذا لم يأت اللاعبون ضمن صفقات تبادلية، سيكون من الصعب عليهم أن يأتوا إلى هنا ".

جدير باالذكر أن وصف ميسي صاحب الـ 33 عام ، فريقه بأنه "ضعيف" و"متذبذب"، بعد أن خسر لقب الدوري لصالح ريال مدريد.


كما ارتبط اسم النجم البرازيلي نيمار مهاجم باريس سان جيرمان بالعودة مرة أهرى إلى الكامب نو، لكن بارتوميو قال إن السبيل الوحيد أمام برشلونة لاستعادة اللاعب البرازيلي سيكون عن طريق صفقة تبادلية.

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