المجتمعات العمرانية تزف بشرى سارة لموظفي العاصمة الجديدة

قال المهندس عبدالمطلب عمارة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، إن العاصمة الإدارية كانت منطقة صحراوية من 4 سنوات ، ولا يوجد طرق تؤدي إليها.





وأشار "عمارة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إلى أن العاصمة تم ربطها الآن بشكل كامل بالقاهرة من خلال عدة محاور جديدة، لافتا إلى أنه جاري تنفيذ مشروع "المونوريل" والذي سيكون وسيلة نقل مهمة للموظفن والمترددين على العاصمة الإدارية.





وأكد أن الدولة تقوم بعملية تنمية في مختلف الاتجاهات، موضحا أن هيئة المجتمعات انتهت من تنفيذ 25 ألف وحدة بالحي السكني الثالث بالعاصمة الإدارية، وتم بيع جزء منها، وسيتم تسليم الحاجزين في ديسمبر 2020، منوها بأن جزء من الوحدات تدخل في مبادرة الـ 50 مليار جنيه للبنك المركزي، وستطرح بعد العيد، معقبا: "العاصمة لكل الناس".





وأعلن أنه جاري تنفيذ 10 آلاف وحدة سكنية بمدينة بدر لموظفي العاصمة الإدارية، وهى وحدات جاهزة ومساحتها 116 مترا، وتمول على أقساط لتناسب الموظفين.





وفي سياق متصل، قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن هناك ما يقارب المليون عامل يعملون في الوقت الراهن في مشروعات داخل العاصمة الإدارية الجديدة سواء في الأحياء السكنية أو المباني الحكومية.





وأضاف الجزار، خلال تصريحات صحفية، أن موازنة هيئة المجتمعات العمرانية كانت 7 مليار جنيه ووصلت هذا العام إلى 88 مليار جنيه بسبب المشروعات المختلفة وضخ استثمارات جديدة، لافتًا إلى أن تكلفة مشروع تطوير ماسبيرو تتجاوز المليار جنيه وإن المرحلة الحالية ترتكز على مشروعات الإسكان البديل وتطوير أراضي وإزالة بعض المنشآت.





وأشار الوزير إلى إزالة جراج التلفزيون على النيل وإنشاء جراج آخر تحت الأرض، وإنشاء مشروعات للتطوير مكان جراج النيل، وذلك بعد شراء الدولة من صغار الملاك أراضي مجاورة للجراج.