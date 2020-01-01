الأسهم الأوروبية تنخفض بعد فرض بريطانيا حجرا صحيا على المسافرين

انخفضت الأسهم الأوروبية يوم الاثنين إذ تراجعت شركات السفر بعد أن فرضت بريطانيا الحجر الصحي على المسافرين العائدين من إسبانيا بسبب ارتفاع إصابات فيروس كورونا.





ونزل المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.5 بالمئة بحلول الساعة 0718 بتوقيت جرينتش بعد أن سجل أكبر انخفاض أسبوعي في أربعة أسابيع يوم الجمعة.





وهبط مؤشر قطاع السفر والترفيه 2.3 بالمئة بينما تراجعت أسهم شركات تنظيم الرحلات السياسية توي وإيزي جت وآي.إيه.جي المالكة للخطوط الجوية البريطانية (بريتيش إيروايز) بين ثمانية و13.5 بالمئة.





وقالت أكبر شركة أوروبية لتنظيم أنشطة العطلات توي يوم الأحد إنها قررت إلغاء جميع العطلات إلى إسبانيا حتى الأحد التاسع من أغسطس .





وانخفضت الأسهم الإسبانية بينما تراجع المؤشر القياسي لأسهم إيرلندا 1.4 بالمئة بعد أن قالت ريان إير إن من المستحيل أن تقول ما إذا كانت ستتحول إلى تحقيق ربح سنوي بسبب أثر جائحة كوفيد-19.





وكان المؤشر داكس الألماني من بين الرابحين المعدودين، إذ تلقى الدعم من ارتفاع سهم مجموعة ساب للبرمجيات 2.9 بالمئة بعد أن أعلنت عن خطط لفصل وطرح كوالتريكس الشركة الأمريكية المتخصصة في قياس معنويات المستهلكين عبر الإنترنت في البورصة.



