تحذير مهم من هيئة الأرصاد الجوية قبل عيد الأضحي (فيديو)

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إن الأجواء لن تشهد تغييرا كبيرا خلال الفترة المقبلة، معلقا: "شهري يوليو وأغسطس هما عز الصيف".





وأشار "شاهين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إلى أنه قد يكون هناك ارتفاع طفيف في درجات الحرارة بمعدل درجتين على القاهرة والوجه البحري، بينما ستتراوح درجة الحرارة على جنوب الصعيد ما بين 43 إلى 47 درجة بنهاية الأسبوع.





وأوضح أن الفترة المقبلة لن تشهد أي ظواهر جوية حادة، مستبعدا حدوث انخفاض في درجة الحرارة خلال أيام العيد، فضلا عن استمرار ارتفاع نسبة الرطوبة، منوها بأن اللجوء للمناطق الساحلية يكون هو الحل الأمثل لهذه الأجواء.





أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين الموافق 27 يوليو 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.





طقس الإثنين نهارًا





شبورة مائية صباحًا، وطقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.





شبورة مائية صباحًا، طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.





طقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.





طقس الإثنين ليلًا





طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري.





طقس لطيف على السواحل الشمالية.





طقس على شمال وجنوب الصعيد.





الظواهر الطبيعية





أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وجنوب الصعيد تكون رعدية أحيانًا.





نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء تؤدي لاضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.





الوصف الفني لخرائط الطقس





تتأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي.





وقال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، إن درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية في هذا التوقيت من العام، موضحا أن ارتفاع نسب الرطوبة هو ما يزيد من شعورنا بحرارة الطقس.



