موعد مباراة يوفنتوس وليون في دوري أبطال أوروبا

الإثنين 27/يوليه/2020 - 09:30 ص
يوفنتوس
يوفنتوس
عبد القادر عرابي
يواجه نادي يوفنتوس الإيطالي، ضيفه أوليمبيك ليون الفرنسي، في إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان النادي الإيطالي، قد حسم لقب الدوري لمصلحته بالأمس، بفوزه على فريق سامبدوريا بهدفين نظيفين، ليحصل على لقبه الـ36.

وسيتعين على يوفنتوس، تجاوز نتيجة لقاء الذهاب، والتي أقيمت في شهر فبراير الماضي في ملعب "جيرلان" وانتهت بهدف نظيف لفريق ليون، سجله حسام عوار.

ومن المنتظر أن تقام المباراة مساء يوم 7 أغسطس المقبل، في ملعب "أليانز ستاديوم" بمدينة تورينو.

وسوف تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءاً بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشرة بتوقيت الإمارات، السابعة بتوقيت جرينتش.

وسيواجه المتأهل من تلك المباراة، المتأهل من لقاء ريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي، في دور الـ8، والذي سيقام في مدينة لشبونة من لقاء واحد.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

يوفنتوس موعد مباراة يوفنتوس وليون ليون اخبار يوفنتوس

أخبار تهمك

جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي عقب تتويج يوفنتوس باللقب

منذ حوالي 8 ساعات

بعد الملء الأولي لـ سد النهضة.. الري تزف بشرى سارة للمصريين

منذ يوم

مفاجأة كبرى.. نجم بيراميدز الأول يرغب في الانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

عماد الدين أديب: هذا ما تريده إثيوبيا (فيديو)

منذ يوم

منع حليمة بولند من السفر وتجميد أرصدتها في البنوك بعد توجيه هذه التهمة لها

منذ حوالي 8 ساعات

تعرف على تردد قناة النادي الاهلي الجديد

منذ حوالي 4 ساعات

بارتوميو يحسم مصير كيكي سيتين

منذ 36 دقيقة

أول تعليق من رونالدو بعد التتويج بلقب الدوري الإيطالي

منذ حوالي 4 ساعات

الخطيب يتدخل ويحسم مصير مروان محسن في الأهلي

منذ ساعة و 23 دقيقة

الموت يفجع الفنانة دينا عبد الله

منذ حوالي 10 ساعات

تحذير وبشرى سارة من مستشار السيسي للشئون الوقائية

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. مرتضي منصور يفجر مفاجأة كبرى لجماهير الزمالك بشأن صفقة الموسم

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يوجه ضربة قوية للزمالك ويخطف صفقة مفاجأة

منذ حوالي 23 ساعة

كهربا يلجأ إلى "فيفا" لمقاضاة رئيس الزمالك

منذ 36 دقيقة

مفاجأة في واقعة الشاب المصري المعتدى عليه في الكويت

منذ أقل من نصف ساعة

حريق على مساحة 20 ألف متر بأكتوبر.. والحماية المدنية تواصل محاولات السيطرة

منذ حوالي 17 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:01 ص

بارتوميو يحسم مصير كيكي سيتين

بعد الملء الأولي لـ سد النهضة.. الري تزف بشرى سارة للمصريين

09:11 ص

كهربا يلجأ إلى "فيفا" لمقاضاة رئيس الزمالك

09:01 ص

حريق على مساحة 20 ألف متر بأكتوبر.. والحماية المدنية تواصل محاولات السيطرة

04:11 م

مفاجأة في واقعة الشاب المصري المعتدى عليه في الكويت

09:12 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً