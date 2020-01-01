بارتوميو يحسم مصير كيكي سيتين

تحدث جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة، عن مصير المدرب الإسباني كيكي سيتين مع الفريق الكتالوني، بعد خسارة لقب الدوري الإسباني هذا الموسم لصالح منافسه التقليدي ريال مدريد.





وأكد "بارتوميو" في تصريحات لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية على تجديد الثقة في المدرب الإسباني رغم تراجع نتائج الفريق تحت قيادته وفشله في التتويج بلقب الليجا الإسبانية.





وأضاف: " كيكي سيتين لديه عقد مع برشلونة يمتد حتي العام المقبل، ونثق فيه وبفريقه"، مؤكدًا أنه مدرب مخضرم ولديه فكرة واضحة عن أسلوب وطريقة لعب برشلونة، وقادر على قيادة الفريق للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا.





وعن رحيل ليونيل ميسي عن الفريق الكتالوني قال: " أثق تمامًا أن النجم الأرجنتيني سوف يجدد عقده مع برشلونة عام 2021، خاصة وأنه أكد مرارًا وتكرارًا على رغبته في الاستمرار مع الفريق".





من ناحية أخري أكد أن تجديد عقد الحارس الألماني تير شتيجن حارس مرمي الفريق يأتي على رأس أولويات الإدارة في الفترة القادمة، خاصة وأنه يعد واحد من الركائز الرئيسية التي يعتمد عليها الجهاز الفني للفريق الكتالوني ولا يمكن السماح له بالرحيل عن صفوف الفريق.





كما أشاد "بارتوميو" بتطور أداء ومستوي لاعبي فريق الرديف أنسو فاتي وريكي بويج ورونالد أراخو، مؤكدًا أنه سينضمون للفريق الأول بالموسم المقبل.





وفي ختام تصريحاته انتقد رئيس برشلونة تقنية الفيديو في الدوري الإسباني وأكد أن ريال مدريد بالفعل تفوق على البرسا في الليجا الاسبانية هذا الموسم، لكن تقنية الـ VAR أيضًا لم تظهر بشكل جيد في الجولات الأخيرة من البطولة.



