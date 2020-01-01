رسالة من وزير النقل لسكان عقار الشربتلي بالزمالك (فيديو)

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن كل الحلول مطروحة في التعامل مع عقار الشربتلي بحي الزمالك، مقترحا إعطاء سكان العقار تعويض يساوي ثمن الوحدة السكنية في منطقة الزمالك بنفس الحي، وتحويل مكان العقار إلى جراج متعدد الطوابق يخدم المحطة والمنطقة.





وأضاف "الوزير"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، "ياريت سكان العقار يوافقوني على كده"، موجها رسالة إلى سكان منطقة الزمالك، "إحنا معاكم ولن نترككم.. هنصلح أو هنجبلهم شقق"، مؤكدا أن العمارة آمنة، ولن تنهار، معقبا: "ياما شوفنا حاجات زي دي أيام الزلزال".





وأوضح وزير النقل، أن ماكينة مترو الأنفاق متوقفة، وبمجرد تأمين العمارة، ستبدأ الماكينة في التحرك.





أصدرت وزارة النقل بيانا حول ما تردد عن انهيار عمارة رقم 17 شارع البرازيل بالزمالك أثناء عمليات حفر مترو الأنفاق، موضحة أن الهيئة القومية للأنفاق أكدت أنه لم يحدث أي نوع من أنواع الإنهيارات بعمارة رقم 17 شارع البرازيل بالزمالك ولكن حدث هبوط بسيط بأحد أركان العمارة وهبوط في الساحة الأمامية والسور الخارجى لسفارة دولة البحرين.





وأضافت الوزارة أن الهيئة والجهات الاستشارية ومقاول المشروع قد اتخذت كافة الإجراءات الهندسية لتأمين العقار كإجراء وقائي كما تم إخلاء السكان من العقار المذكور وتم تعويضهم ماليا للإقامة البديلة لحين الانتهاء من كافة الإجراءات والدراسات والأعمال الهندسية ولحين عودتهم إلي العقار مرة أخرى.





وتهيب الهيئة القومية للأنفاق بكافة وسائل الإعلام التأكد من الأخبار من مصادرها الرسمية لتوضيح الحقائق أمام الراي العام.









في سياق أخر، فرضت محافظة القاهرة، كردون أمني بمحيط عقار الزمالك المائل، لمنع المارة من القرب منه، وذلك بالتزامن مع إخلائه من السكان بالكامل.





ووضعت المحافظة، الحواجز الحديدية بمحيط العقار، وغلق أحد الشوارع الجانبية، مع تنظيم حركة سير السيارات.





وقرر محافظ القاهرة، تشكيل لجنة هندسية على الفور لمعاينة العقار وبيان مدى تأثره بالهبوط الأرضي، لافتا إلى أن العقار مكون من جزئين الأول يطل على 17 شارع البرازيل ومكون من 12 طابقا وبه 37 وحدة سكنية منها 16 آهلة بالسكان و21 وحدة سكنية مغلقة، والجزء الثاني يطل على شارع عزيز أباظة ومكون من 11 طابقا وبه 33 وحدة سكنية منها 28 آهلة بالسكان، و5 وحدات سكنية مغلقة.





وتبين من المعاينة المبدئية وجود تلفيات وشروخ عرضية وهبوط أرضي بجراج العقار 17 شارع البرازيل وهبوط بمدخل سفارة البحرين المجاور للعقار المذكور وهبوط بجوار مدخل وباب سفارة البحرين من شارع البرازيل.



