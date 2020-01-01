محلل سياسي يمني لــ"الفجر": أوضاع اليمن ماقبل عام 90 كانت مستقرة.. والتدخل التركي حقيقة

الإثنين 27/يوليه/2020 - 07:54 ص
سالم منصور
سالم منصور
الشحات غريب
قال المحلل السياسي اليمني سالم منصور إن أوضاع اليمن ماقبل عام 90 ، كانت مستقرة في الدولتيين أفضل مما تلا إعلان الوحدة، خاصة بعد حرب ١٩٩٤م التي أسقطت مشروع الوحدة باعتراف الجميع٠


وقال في تصريحات خاصة لــ"الفجر" إن التدخل الايراني في الشمال واضح عبر الحوثيين المسيطرين الآن على الشمال ولم يبق بيد الشرعية غير مديريات في ماًرب وتعز٠

 
وأوضح أن التدخل التركي في اليمن أصبح حقيقه عبر حزب الاصلاح (اخوان المسلمين )، وخاصه في محافظة شبوه الجنوبية ووادي حضرموت الجنوبي وبعض اجزاء من محافطة ابين الجنوبية ومحافظة جزيرة سقطرىً الجنوبيه قبل ان يستعيدها منهم المجلس الانتقالي الجنوبي٠

 

وعلق على استخدام الحوثي الالغام حيث قال  في حديثه أن الألغام هي ظاهره في الحروب ، رغم أنها من الناحية الانسانية محرمة.

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