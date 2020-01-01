تعرف على موعد مباراة برشلونة ونابولي فى دوري أبطال أوروبا

الإثنين 27/يوليه/2020 - 04:18 ص
بوابة الفجر
محمد جمال


يستعد عشاق كرة القدم العالمية لعودة بطولة دوري أبطال أوروبا بعد فترة توقف دامت لأربع أشهر بسبب فيروس كورونا والذي تسبب في تعليق البطولة الأوروبية خلال الفترة الماضية.

ومازال يتبقي 4 مباريات ضمن لقائات ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا وهم برشلونة ضد نابولي وريال مدريد ضد مانشستر سيتي ويوفنتوس ضد ليون وبايرن ميونخ ضد تشيلسي.

موعد مباراة برشلونة ونابولي بدوري أبطال أوروبا

يستضيف ملعب كامب نو مباراة قوية تجمع بين برشلونة ونابولي ضمن مباريات إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا يوم السبت الموافق الثامن من أغسطس المقبل.

وسيكون لقاء برشلونة ونابولي فى الثامن من أغسطس المقبل فى تمام التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءا بتوقيت السعودية.

ويذكر أن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

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دوري أبطال أوروبا برشلونة ونابولي

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