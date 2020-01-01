نجم برشلونة المعار يقترب من الدوري الإيطالي

الإثنين 27/يوليه/2020 - 03:14 ص
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أنه هناك تطورات جديدة نشأت  في الميركاتو الصيفي الخاص بميلان الإيطالي.

وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن مبلغ 10 ملايين يورو يفصل البرازيلي إيمرسون أباريسيدو الظهير الأيمن لبرشلونة الإسباني والمعار إلى ريال بيتيس الإسباني عن الانضمام إلى ميلان في الموسم المقبل.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن باولو مالديني المدير التقني لميلان كان اجتمع منذ أيام مع وكيل إيمرسون في مقر النادي الإيطالي.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة يطلب مبلغاً يتراوح ما بين 30 و32 مليون يورو في حين عرض ميلان مبلغ يترواح من 20 إلى 22 مليون يورو فقط.

وكشفت الصحيفة الإسبانية أنه سيتم استئناف المفاوضات بين الناديين حول الصفقة في الأيام المقبلة.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن إيمرسون يلعب في ريال بيتيس على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم المقبل لذلك سيحصل الأخير على تعويض قدره 9 ملايين من أجل الموافقة انتقال إيمرسون إلى ميلان.

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