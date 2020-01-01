وزير النقل: صرف 30 ألف جنيه لكل ساكن بعمارة الشربتلي كبدل إيجار (فيديو)

وصفت الدكتورة مها الطرابيشي، أستاذ الاعلام وإحدى قاطني العمارة الملاصقة لعمارة الزمالك "الشربتلي" التي تعرضت لتصدع أثناء عمليات إنشاء خط المترو في المنطقة، بالكابوس، قائلة: "تم إجلاء سكان عمارة الشربتلي ولم تحصل على التعويض الذي قالت عنه وزارة النقل".





وكشفت "الطرابيشي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي، أنها تقطن في العمارة الملاصقة للعمارة التي تعرضت للتصدع جهة سفارة البحرين التي تأثرت أيضًا ولم تحصل على الدعم المؤقت كما هو حال سكان عمارة الشربتلي وتابعت قائلة: "مش عارفين نروح فين بولادنا".





في حين قال الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل: "جميع السكان الذين تم إجلائهم عن العمارة حصلوا على دعم بقيمة 30 ألف جنيه لحين الانتهاء من معالجة الصدع"، كاشفًا عن أن إجمالي السكان الذين صرف لهم الدعم المؤقت كبدل إيجار أو بدل سكن بلغ نحو 86 قاطنًا".





وتابع: "السيدة المتحدة لا تقيم في عمارة "الشربتلي" وإلا لحصلت على بدل السكن المؤقت الذي حصل عليه السكان القاطنين بالعمارة".





وأعرب عن استعداده للقاء المواطنة الشاكية غدًا إذا صدقت في تصريحاتها، مؤكدًا أن الفترة القادمة ستشهد ظهور آخرين يطالبون بحقهم في الحصول على الدعم المؤقت، مشددًا على أن هناك التزام من قبل الوزارة وقبل الشركة العالمية التي تتولى إدارة الملف بتعويض سكان ـي عمارة أخرى تتعرض للتصدع، قائلًا: "الناس كلها تهمنا وإحنا مش بنجبي على السكان ده حقهم و30 ألف يادوب يجبولهم مسكن ملائم لحين عودتهم لمنازلهم الأصلية لمدة شهر"، مؤكدًا أن العمارة لم تنهار وما تأثر هو عمود الركن فقط.



