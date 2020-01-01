مؤمن سليمان: الكثير من جماهير الأهلي "مالهومش في الكورة"
الإثنين 27/يوليه/2020 - 12:58 ص
رامي بشاي
قال مؤمن سليمان، المدير الفني السابق للزمالك، أن الكثير من جماهير النادي الأهلي ليست متابعة بشكل جيد للعبة كرة القدم.
وأضاف سليمان خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه الإعلامي أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك:"فيه أهلاوية كتير يقولوا أحنا بنشجع الأهلي بس مالناش في الكورة، لكن من المستحيل أن تستمع لمشجع زملكاوي يقول أنه لا يفهم في كرة القدم".
وأوضح:"أنصار الزمالك ومشجعيه شاهدوا مهارات النجوم وتعرفوا على أساطير النادي مما دعاهم لتشجيع النادي الأبيض.
وأنهى تصريحاته مؤكداً أن لا يعنيه أن جماهير الزمالك يكون أقل في العدد من نظيره للأهلي، مشيراً إلى أن الأهم هو وعي الجماهير والمامهم باللعبة.
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