مؤمن سليمان: الكثير من جماهير الأهلي "مالهومش في الكورة"‏

قال مؤمن سليمان، المدير الفني السابق للزمالك، أن الكثير من جماهير ‏النادي الأهلي ليست متابعة بشكل جيد للعبة كرة القدم.‏





وأضاف سليمان خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه الإعلامي أحمد ‏جمال على شاشة قناة الزمالك:"فيه أهلاوية كتير يقولوا أحنا بنشجع ‏الأهلي بس مالناش في الكورة، لكن من المستحيل أن تستمع لمشجع زملكاوي يقول أنه لا يفهم ‏في كرة القدم".‏





وأوضح:"أنصار الزمالك ومشجعيه شاهدوا مهارات النجوم وتعرفوا على ‏أساطير النادي مما دعاهم لتشجيع النادي الأبيض.‏



