مؤمن سليمان: الكثير من جماهير الأهلي "مالهومش في الكورة"‏

الإثنين 27/يوليه/2020 - 12:58 ص
بوابة الفجر
رامي بشاي
قال مؤمن سليمان، المدير الفني السابق للزمالك، أن الكثير من جماهير ‏النادي الأهلي ليست متابعة بشكل جيد للعبة كرة القدم.‏

وأضاف سليمان خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه الإعلامي أحمد ‏جمال على شاشة قناة الزمالك:"فيه أهلاوية كتير يقولوا أحنا بنشجع ‏الأهلي بس مالناش في الكورة، لكن من المستحيل أن تستمع لمشجع زملكاوي يقول أنه لا يفهم ‏في كرة القدم".‏

وأوضح:"أنصار الزمالك ومشجعيه شاهدوا مهارات النجوم وتعرفوا على ‏أساطير النادي مما دعاهم لتشجيع النادي الأبيض.‏

وأنهى تصريحاته مؤكداً أن لا يعنيه أن جماهير الزمالك يكون أقل في ‏العدد من نظيره للأهلي، مشيراً إلى أن الأهم هو وعي الجماهير والمامهم ‏باللعبة.‏

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