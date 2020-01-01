"ليه مضربتوش؟".. المصري المعتدى عليه بالكويت يخرج عن صمته (فيديو)

الإثنين 27/يوليه/2020 - 01:01 ص
بوابة الفجر
أمنية فوزي
قال وليد صلاح، الشاب المصري الذي تعرض لاعتداء في الكويت على يد أحد المواطنين، إنه يعمل في جمعية "صباح الاحمد" في وظيفة "كاشير"، وهي جمعية استهلاكية وأنه مقيم في الكويت منذ ثلاثة سنوات ونصف.

وأوضح "صلاح"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث"، أنه من محافظة القاهرة من منطقة المقطم.

وكشف عن كواليس الواقعة، قائلًا: "الخلاف كان في ترتيب الأدوار وفقًا لآليات معينة يتم اتباعها وعندما أخبرته رفض الامتثال للإجراءات الصحيحة واعتدى علي ضربًا مثلما ظهر الفيديو ثم توجهت بعدها إلى قسم الشرطة".

وعن اعتراض البعض لعدم وجود ردة فعل من قبله تجاه المعتدي، قال وليد: "عاوز أقول للناس اللي بتقولي ليه ماضربتش؟ أنا في دولة قانون والقانون هنا بينتصر للمظلومين".

واستكمل: "ماينفعش أمد إيدي على واحد في سن والدي ومعاه مراته وأولاده ماينفعش أضربه قدامهم، أنا مفاكرتش إلا في سنه ومرافقة زوجته وابنه له"، مؤكدا أنه لم يفكر للحظة في قطع عيشه، قائلًا: "مش محتاج أعمل كده لأن الناس هنا كلها واقفة معايا .

وعلقت لميس الحديدي، قائلة: "وحياة ربنا إنت شخص محترم ومتربي وابن اصول وابن ناس".

من جانبه قال ناصر العتيبي، رئيس جمعية صباح الأحمد المستقيل احتجاجًا على الاعتداء على الشاب المصري، إن إقدامه على الخطوة جاء إنعكاسًا للتربية والأخلاق التي تربي عليها شعب الكويت، مؤكدًا أن هذا التصرف كان سيقدم عليه مع وليد أو غيره من يتعرض للظلم، قائلًا: "تصرف لا يقبله أي نفس عربية ـأصيلة وسوية.. أقدمت على الاستقالة دعمًا نفسيًا لوليد بعد الاعتداء عليه " وتابع قائلًا: " وليد إنسان محترم نعتز به جميعًا ورد فعله تجاه المعتدي سلوك نبوي ".

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وليد صلاح رئيس جمعية صباح الاحمد الكويت الفجر الشاب المصرى

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