"ليه مضربتوش؟".. المصري المعتدى عليه بالكويت يخرج عن صمته (فيديو)

قال وليد صلاح، الشاب المصري الذي تعرض لاعتداء في الكويت على يد أحد المواطنين، إنه يعمل في جمعية "صباح الاحمد" في وظيفة "كاشير"، وهي جمعية استهلاكية وأنه مقيم في الكويت منذ ثلاثة سنوات ونصف.





وأوضح "صلاح"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث"، أنه من محافظة القاهرة من منطقة المقطم.





وكشف عن كواليس الواقعة، قائلًا: "الخلاف كان في ترتيب الأدوار وفقًا لآليات معينة يتم اتباعها وعندما أخبرته رفض الامتثال للإجراءات الصحيحة واعتدى علي ضربًا مثلما ظهر الفيديو ثم توجهت بعدها إلى قسم الشرطة".





وعن اعتراض البعض لعدم وجود ردة فعل من قبله تجاه المعتدي، قال وليد: "عاوز أقول للناس اللي بتقولي ليه ماضربتش؟ أنا في دولة قانون والقانون هنا بينتصر للمظلومين".





واستكمل: "ماينفعش أمد إيدي على واحد في سن والدي ومعاه مراته وأولاده ماينفعش أضربه قدامهم، أنا مفاكرتش إلا في سنه ومرافقة زوجته وابنه له"، مؤكدا أنه لم يفكر للحظة في قطع عيشه، قائلًا: "مش محتاج أعمل كده لأن الناس هنا كلها واقفة معايا .





وعلقت لميس الحديدي، قائلة: "وحياة ربنا إنت شخص محترم ومتربي وابن اصول وابن ناس".



