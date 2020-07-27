يوفنتوس يعبر سامبدوريا بثنائية ويتوج رسميا بالدوري الإيطالي

الإثنين 27/يوليه/2020 - 12:05 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي


حقق نادى يوفنتوس فوزا هاما على أرضه بملعب يوفي ارينا الدولي بمدينة تورينو بنتيجة هدفين مقابل لاشئ ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.

وشهدت المباراة سيطرة تامة من قبل نادى يوفنتوس الذي سجل الهدف الأول عن طريق النجم الدولي البرتغالي كريستانو رونالدو فى الدقيقة 52 وأضاف فيديريكو بيرنارديسكي الهدف الثاني بالدقيقة 70 وأضاع رونالدو ركبة جزاء فى الدقيقة 90 من عمر المباراة.

وبهذه النتيجة يحقق نادى يوفنتوس بطولة الدوري الإيطالي الممتاز للموسم التاسع على التوالي وللمرة السادسة ووالثلاثين فى تاريخ النادى.

وأنفرد يوفنتوس بصدارة ترتيب بطولة الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 83 نقطة بينما توقف نادى سامبدوريا عند المركز الخامس عشر برصيد 41 نقطة من عمر البطولة الإيطالية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

هدافي الدوري الإيطالي رونالدو وإيموبيلي رونالدو الدوري الإيطالي

أخبار تهمك

أول تعليق من سيف جعفر بعد فوز الزمالك على وادي دجلة

منذ أقل من ساعة

حريق على مساحة 20 ألف متر بأكتوبر.. والحماية المدنية تواصل محاولات السيطرة

منذ حوالي 8 ساعات

عماد الدين أديب: هذا ما تريده إثيوبيا (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

مفاجأة كبرى.. نجم بيراميدز الأول يرغب في الانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يتخذ قرارًا مفاجئًا بشأن الصفقات الصيفية

منذ حوالي 6 ساعات

تشيلسي يخطط لضم نجم برشلونة

منذ 39 دقيقة

مستشار السيسي يعلن موعد ظهور لقاحات فيروس كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

شاهد.. كامل الوزير يقدم مقترحا لـ قاطني عمارة الشربتلي المائلة

منذ نصف ساعة

الأهلي يوجه ضربة قوية للزمالك ويخطف صفقة مفاجأة

منذ حوالي 14 ساعة

بارتوميو يرشح برشلونة للتتويج بدوري أبطال أوروبا ويعلق على عودة نيمار والتعاقد مع لاوتارو

منذ ساعة و 23 دقيقة

أزمة في الأهلي بسبب جيرالدو

منذ ساعتين و 8 دقيقة

بعد الملء الأولي لـ سد النهضة.. الري تزف بشرى سارة للمصريين

منذ حوالي 15 ساعة

تحذير وبشرى سارة من مستشار السيسي للشئون الوقائية

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة جديدة بشأن مصير رمضان صبحي مع الأهلي

منذ ساعة

ميسي يرشح مدرب جديد لتدريب برشلونة

منذ 41 دقيقة

الموت يفجع الفنانة دينا عبد الله

منذ نصف ساعة

موضوعات متعلقة

يوفنتوس يتخطى فروسينوني ويعتلي صدارة الدوري الإيطالي

مدرب يوفنتوس يكشف أسباب تغيير رونالدو أمام ميلان

مفاجأت بالجملة في التشكيل المتوقع ليوفنتوس ضد أودينيزي بالدوري الإيطالي

مفاجأت بالجملة في التشكيل المتوقع ليوفنتوس ضد أودينيزي بالدوري الإيطالي

غياب نجم عن قائمة يوفنتوس لمواجهة سامبدوريا

يوفنتوس يهزم روما ويسيطر على صدارة الدوري الإيطالي

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:04 ص

الموت يفجع الفنانة دينا عبد الله

بعد الملء الأولي لـ سد النهضة.. الري تزف بشرى سارة للمصريين

09:11 ص

حريق على مساحة 20 ألف متر بأكتوبر.. والحماية المدنية تواصل محاولات السيطرة

04:11 م

ميسي يرشح مدرب جديد لتدريب برشلونة

11:53 م

مفاجأة كبرى.. نجم بيراميدز الأول يرغب في الانتقال إلى الأهلي

08:33 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً