يوفنتوس يعبر سامبدوريا بثنائية ويتوج رسميا بالدوري الإيطالي









حقق نادى يوفنتوس فوزا هاما على أرضه بملعب يوفي ارينا الدولي بمدينة تورينو بنتيجة هدفين مقابل لاشئ ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.





وشهدت المباراة سيطرة تامة من قبل نادى يوفنتوس الذي سجل الهدف الأول عن طريق النجم الدولي البرتغالي كريستانو رونالدو فى الدقيقة 52 وأضاف فيديريكو بيرنارديسكي الهدف الثاني بالدقيقة 70 وأضاع رونالدو ركبة جزاء فى الدقيقة 90 من عمر المباراة.





وبهذه النتيجة يحقق نادى يوفنتوس بطولة الدوري الإيطالي الممتاز للموسم التاسع على التوالي وللمرة السادسة ووالثلاثين فى تاريخ النادى.



