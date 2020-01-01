طبيب يكشف عن إصابة طفل بجروح خطيرة بسبب "لعبة ببجي"

حذر الدكتور عمرو عبد المنعم، أستاذ جراحة القلب والصدر، إن انتشار لعبة "بابجى"، وسط الأطفال أمر في غاية الخطورة ويعد تدميرًا للنشء، وعلينا الالتفات إلى هذا الخطر الداهم، والتعامل معه على وجه السرعة، موضحًا أنها لعبة تغيب العقل ولغة الحوار وتكرس للعنف والجريمة لدى الأطفال.





وأضاف "عبد المنعم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن هذه اللعبة لها أبعاد نفسية خطيرة وتصيب الأطفال بالعزلة والعدوانية وتجعلهم لا يعرفون إلا لغة الضرب والقتل والعنف، وتابع: "إحنا كدا بندمر أولادنا ونحن نغض الطرف عن ذلك".





ولفت أستاذ جراحة القلب والصدر، إلى أنه أصيب بحالة من الصدمة عندما جاء المستشفى طفل يبلغ من العمر 17 عامًا وهو مصاب بعدة جروح خطيرة، بسبب هذه اللعبة، مضيفا: "الحمد الله الجروح لم تكن نافذة وتم عمل الإسعافات للمصاب ولكن كنت في حالة ذهول من الإصابة خاصة بعدما علمت أنه تفوق على صديقه في هذه اللعبة ما دعى الآخر للانتقام منه".





وقالت الدكتورة أمل البندارى، أخصائية نساء وتوليد بمستشفى كفر الزيات العام، خلال اتصال مشترك، إن نجل شقيقتها هو الذى تعرض لإعتداء من أحد أصدقائه، بعدما تغلب عليه فى لعبة "بابجى"، وتابعت:"بعد ما فاز على زميله قال له أنت موتنى فى اللعبة وأنا هموت بشكل حقيقى"، مشيرة إلى أن نجل شقيقتها شاب خلوق ومهذب ولا يوجد لديه أى ميول عدوانية، ولكن أصيب بـ 4 جروح قطعية





وأضافت "أمل البنداري" خلال الاتصال، أن حياة البشر غالية وليست بالأمر الهين أو البسيط، وعلينا تحذير ابنائنا بالأبتعاد عن الالعاب التى تنمى العنف والجريمة، حماية لهم وللحفاظ على النشء المصرى، وتابعت:"حياة الإنسان مش رخصية وأى شئ يهدد حياة البشر يستدعى تدخل الدولة".





أصدر فريق ببجي موبايل (PUBG MOBILE) بيانًا تطرّق فيه إلى مسألة القلق والمخاوف التي نتجت عن التحديث الأخير في اللعبة.













وجاء بيان فريق ببجي موبايل (PUBG MOBILE)، بعد بيان من مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، والذي حذر من اللعبة بعد تكرار حوادث الكراهية والعنف والقتل والانتحار بسببها -وبسبب غيرها من الألعاب المشابهة لها- في وقت سابق.





وأضاف بيان فريق ببجي موبايل: "نودّ أن نعبر عن أسفنا الشديد حيال تسبب الخصائص الجديدة في اللعبة بالاستياء لدى بعض لاعبينا.. نحن نقدر ونحترم قيم وتقاليد وممارسات لاعبينا ونشعر بالأسف لتسببنا بأي ضرر أو استياء؛ لذلك باشرنا باتخاذ الإجراءات اللازمة، وأزلنا الخاصية المزعجة ونعمل على إزالة المحتوى البصري المتعلق بها".













وتابع البيان: "يقدّر فريق لعبة ببجي موبايل ويحترم جميع الأديان والثقافات ويبذل أقصى ما بوسعه؛ لتوفير بيئة لعب آمنة وشاملة للجميع.. وسنستمر بالاستماع إلى آراء لاعبينا وتحسين لعبتنا وخطوات فحص الخصائص والمزايا الجديدة قبل إطلاقها لنضمن أن اللعبة تناسب كافة أديان وثقافات وممارسات اللاعبين. ونودّ أن نشكر لاعبينا على لفت انتباهنا لهذه المشكلة ومساعدتنا في تحسين تجربة اللعبة للجميع".





وكان مركز الأزهر للفتوى، قد أصدر تحذيرًا بشأن اللعبة، وقال البيان: "ازداد خطر هذه اللعبة في الآونة الأخيرة على أبنائنا بعد إصدار تحديث لها يحتوي على سجود اللاعب وركوعه لصنم فيها؛ بهدف الحصول على امتيازات داخل اللعبة.. ولا شك هو أمر شديد الخطر، عظيم الأثر في نفوس شبابنا والنشء من أبنائنا الذين يمثِّلون غالبية جُمهور هذه اللعبة؛ فلجوء طفل أو شاب إلى غير الله سبحانه لسؤال منفعةٍ أو دفع مَضرَّةٍ ولو في واقع إلكتروني افتراضي ترفيهي؛ أمر يشوش عقيدته في الله خالقه سُبحانه، ويُهوِّن في نفسه عبادة غيره ولو كان حَجَرًا لا يضر ولا ينفع".





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