أمطار رعدية حتى أول أيام العيد.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد

حذرت إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، باحتمالية تساقط أمطار رعدية في بعض المناطق بداية من اليوم الاثنين وحتى يوم الجمعة أول أيام عيد الأضحى.





وقالت إيمان، في اتصال هاتفي ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "السبب في تكون هذه الأمطار الرعدية هو السحب الرعدية التي تكونت في السعودية وشمال سيناء والتي ستمتد إلى الحدود الجغرافية المصرية من سلاسل جبال البحر الأحمر ومن الجنوب عبر حلايب وشلاتين وحتى الأقصر وأسوان".





وأشارت، إلى أن هناك ارتفاع في درجات الحرارة أعلى من معدلاتها الطبيعية، موضحة أن القاهرة غدًا تصل درجاتها الكبرى إلى 36 درجة، وبداية من يوم الثلاثاء ستصل درجات الحرارة إلى 37 درجة.





ونشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين الموافق 27 يوليو 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.





طقس الاثنين نهارًا

- شبورة مائية صباحًا، وطقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

- شبورة مائية صباحًا، طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

- طقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.





طقس الاثنين ليلًا

- طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري.

- طقس لطيف على السواحل الشمالية.

- طقس على شمال وجنوب الصعيد.





الظواهر الطبيعية

- أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وجنوب الصعيد تكون رعدية أحيانًا.

- نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء تؤدي لاضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.

الوصف الفني لخرائط الطقس

- تتأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي.





وقال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، إن درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية في هذا التوقيت من العام، موضحا أن ارتفاع نسب الرطوبة هو ما يزيد من شعورنا بحرارة الطقس.





وأشار "شاهين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباحنا مصري" المذاع عبر قناة مصر الأولى، الأحد، إلى أنه يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، ومعتدل على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على الصعيد نهارا.



