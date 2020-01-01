رئيس مصايف الإسكندرية: اللي هينزل البحر منغير خدمات مش هيلاقي حد ينقذه

قال اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، إن معظم المواطنين الذين نزلوا الشاطئ العام بأبو قير من السكان الذين يعيشون في المنطقة السكنية المواجهة للشاطئ وتم التعامل معهم وإخلاء الشاطئ، بعد وصول المحافظ إليه، متابعا: "منذ 8 شهور عودنا اللواء محمد الشريف أنه يقتحم المناطق البعيدة والنائية لاحتمالية وجود بعض المشاكل بها".





وأضاف "رشاد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن على المواطنين أن يدركوا خطورة النزول إلى البحر دون وجود خدمات للإنقاذ، مضيفا: "اللي هيغرق مش هيلاقي حد ينقذه"، لافتًا إلى أن الأجهزة التنفيذ تبذل مجهودًا ضخمًا للحافظ على حياة المواطنين الذين لا يلتزمون بقرار الغلق.





واستمرت عمليات البحث عن جثمان "شادي" لمدة 13 يومًا من يوم الغرق، وقد تسببت ارتفاع أمواج البحر وتيار الهواء عن اعاقة مواصلة العثور عليه، لما يشكله من خطورة على الغطاسين.





يما انتظرت أسرة "شادي" أمام الشاطئ منذ يوم الغرق، وقد ناشدت والدة الفقيد محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف العثور على جثمان نجلها، فيما تحدث والده"عايز أكرمه بدفنه بجوار شقيقه".





وأوضح اللواء محمد طاهر الشريف محافظ الاسكندرية، أنه حشد رجال قوات الإنقاذ البحري؛ لانتشال جثمان الطفل الغريق المتبقي بشاطئ النخيل ب ٦ أكتوبر بالعجمي، وذلك رغم ارتفاع الأمواج وكثرة الدوامات بالمنطقة، وطالب المحافظ الجهات المعنية، بتوفير كافة المعدات اللازمة لمساعدة الغواصين والإنقاذ البحري وحمايتهم من الارتطام بالصخور اثناء عملية انتشال الجثمان.





وتواجد المحافظ أول أمس وسط أهل وعائلة الطفل الغريق مقدما لهم خالص التعازي، واصدر تعليماته بحشد كافة قوات الانقاذ البحرية المعنية فى استجابة سريعة لاستغاثة أهل الغريق بعد صعوبة استخراج الجثمان بالطرق العادية من بين الصخور لخطورتها.





وأكد الشريف أن المحافظة وجميع الجهات المعنية تبذل قصارى جهدها لانتشال الجثمان، وأن الجميع متواجد ويتابع على مدار الساعة لحين استخراجها من خلال الاستعانة بكافة المعدات اللازمة لمساعدة الغواصين وقوات الإنقاذ البحري.



