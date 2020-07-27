وزير النقل عن عمارة الزمالك: "أي مهندس بمصر يمكنه الانضمام للجنة الفنية" (فيديو)

الأحد 26/يوليه/2020 - 11:12 م
عمارة الزمالك
عمارة الزمالك
هدى عبدالرازق
قال المهندس كامل الوزير وزير النقل، إنه تم تشكيل لجنة فنية من أساتذة جامعة عين شمس لمعاينة عقار الشربتلي بالزمالك الذى تعرض للهبوط نتيجة أعمال حفر مترو الأنفاق، موضحا أن اللجنة مكونة من 6 أساتذة من أعلى المتخصصين في هندسة الخرسانات بمصر.

وأضاف "الوزير"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، "اللي هتقوله اللجنة هنفذه بالحرف"، لافتا إلى أنهم قرروا أن يكون أعضاء اللجنة ليس من هيئة المشروع، حتى لا يكون هناك أي شبهة.

وتابع وزير النقل، "جبنا لجنة محايدة، وأي مهندس من سكان العمارة، أو من مصر عايز ينضم للجنة يمكنه الانضمام للجنة".



وأصدرت وزارة النقل بيانا حول ما تردد عن انهيار عمارة رقم 17 شارع البرازيل بالزمالك أثناء عمليات حفر مترو الأنفاق، موضحة أن الهيئة القومية للأنفاق أكدت أنه لم يحدث أي نوع من أنواع الإنهيارات بعمارة رقم 17 شارع البرازيل بالزمالك ولكن حدث هبوط بسيط بأحد أركان العمارة وهبوط في الساحة الأمامية والسور الخارجى لسفارة دولة البحرين. 

وأضافت الوزارة أن الهيئة والجهات الإستشارية ومقاول المشروع قد اتخذت كافة الإجراءات الهندسية لتأمين العقار كإجراء وقائي كما تم إخلاء السكان من العقار المذكور وتم تعويضهم ماليا للإقامة البديلة لحين الإنتهاء من كافة الإجراءات والدراسات والأعمال الهندسية ولحين عودتهم إلي العقار مرة أخرى.

وتهيب الهيئة القومية للأنفاق بكافة وسائل الإعلام التأكد من الأخبار من مصادرها الرسمية لتوضيح الحقائق أمام الراي العام.

في سياق أخر، فرضت محافظة القاهرة، كردون أمني بمحيط عقار الزمالك المائل، لمنع المارة من القرب منه، وذلك بالتزامن مع إخلائه من السكان بالكامل.

ووضعت المحافظة، الحواجز الحديدية بمحيط العقار، وغلق أحد الشوارع الجانبية، مع تنظيم حركة سير السيارات.

وقرر محافظ القاهرة، تشكيل لجنة هندسية على الفور لمعاينة العقار وبيان مدى تأثره بالهبوط الأرضي، لافتا إلى أن العقار مكون من جزئين الأول يطل على 17 شارع البرازيل ومكون من 12 طابقا وبه 37 وحدة سكنية منها 16 آهلة بالسكان و21 وحدة سكنية مغلقة، والجزء الثاني يطل على شارع عزيز أباظة ومكون من 11 طابقا وبه 33 وحدة سكنية منها 28 آهلة بالسكان، و5 وحدات سكنية مغلقة.

وتبين من المعاينة المبدئية وجود تلفيات وشروخ عرضية وهبوط أرضي بجراج العقار 17 شارع البرازيل وهبوط بمدخل سفارة البحرين المجاور للعقار المذكور وهبوط بجوار مدخل وباب سفارة البحرين من شارع البرازيل.

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