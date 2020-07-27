وزير النقل عن عمارة الزمالك: "أي مهندس بمصر يمكنه الانضمام للجنة الفنية" (فيديو)

قال المهندس كامل الوزير وزير النقل، إنه تم تشكيل لجنة فنية من أساتذة جامعة عين شمس لمعاينة عقار الشربتلي بالزمالك الذى تعرض للهبوط نتيجة أعمال حفر مترو الأنفاق، موضحا أن اللجنة مكونة من 6 أساتذة من أعلى المتخصصين في هندسة الخرسانات بمصر.





وأضاف "الوزير"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، "اللي هتقوله اللجنة هنفذه بالحرف"، لافتا إلى أنهم قرروا أن يكون أعضاء اللجنة ليس من هيئة المشروع، حتى لا يكون هناك أي شبهة.





وتابع وزير النقل، "جبنا لجنة محايدة، وأي مهندس من سكان العمارة، أو من مصر عايز ينضم للجنة يمكنه الانضمام للجنة".











