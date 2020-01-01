محافظ أسوان: توفير كافة التيسيرات لتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء

الأحد 26/يوليه/2020 - 10:39 م
بوابة الفجر
فتح الله رضوان

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان مع رؤساء المراكز والمدن الأسرع في تنفيذ الإجراءات الخاصة بتلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء حتى نهاية سبتمبر، وكذا سداد نسبة ٢٥٪ من قيمة المخالفة وفقًا للمساحة المحددة، والتى من المقرر أن تستمر حتى ١٥ أغسطس القادم حيث سيكون هناك إجراءات رادعة من الدولة للمخالفين بإزالة أي مباني لم يتم تقنينها،


وفى إطار توجيهات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بضرورة إعطاء ملف التصالح على مخالفات البناء أهمية قصوى خلال الفترة الحالية لإسترداد حقوق الدولة كاملة وتحقيق الإنضباط لمنظومة البناء بكافة المحافظات شدد اللواء أشرف عطية علي ضرورة توفير المقرات المناسبة لأستقبال المواطنين الراغبين في دفع رسوم التصالح سواء بالتنظيم الجيد أو وسائل التهوية لتهيئة المناخ المناسب لانهاء الإجراءات، وكذا إقامة مظلات مؤهلة كساحات انتظار لهم،


موجهًا إلى تشكيل لجان متابعة لذلك الملف بصفة يومية برئاسة الدكتور أحمد شعبان نائب المحافظ وإتخاذ إجراءات مشددة فى حالة مخالفة تلك التعليمات، وأكد اللواء أشرف عطية على الإلتزام بتنفيذ الخطة الموضوعة لتسهيل إجراءات تلقى طلبات التصالح وتحصيل الرسوم، بجانب تزويد المقر والخزينة بموظفين اضافيين لإنجاز تلك المهام، مشددًا على ضرورة التيسير على المواطنين والحفاظ على سلامتهم من خلال الإلتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لحماية المترددين على مقرات الوحدات المحلية من إنتشار فيروس كورونا المستجد.

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