أول تحرك برلمانى بشأن هبوط عمارة الزمالك

الأحد 26/يوليه/2020 - 10:35 م
أرشيفية
أرشيفية
عبداللطيف هيبة
تقدم محمد المسعود، عضو مجلس النواب، بطلب احاطة بشأن تصدع عمارة الزمالك وإخلاء السكان للعقار نتيجة أعمال حفر مترو الأنفاق.

وقال "المسعود" في طلبه أن في ظهر يوم الاحد الموافق 26 يوليه، شعر سكان العقار رقم 17 شارع البرازيل بالزمالك بشقوق وميل بالعقار، وسط ذعر من السكان وسرعان ما أبلغوا الحي والشرطة اتضح من المعاينات المبدئية أن هذه الشقوق وما حدث من هبوط أصاب أكثر من عقار، وليس عقارا واحدا فقط، وأصاب أيضا مقر سفارة البحرين بذات الهبوط والشقوق، وتم إخلاء العقارات المتصدعة بالكامل من السكان، كما تم قطع المياه عن العقار نظرا لأن الهبوط تسبب في كسر ماسورة 200مم أسفل العقار، حيث أن الهبوط تسبب في كسر شبكة الصرف الصحي الخاصة بالعقار.

وأوضح المسعود، أنه من المعاينات المبدئية تبين وجود هبوط بمدخل سفارة البحرين بالجانب المجاور للعقار المذكور وهبوط بجوار مدخل وباب السفارة من شارع البرازيل. وأن الهبوط الأرضي تسبب في هبوط العقار بنسبة 2 سم وأحدث شروخا كبيرة وتلفيات.

وأردف المسعود أن هناك بعض التصريحات بشأن انه سيتم هدم العقار بنسبة كبيرة لكي لا يتسبب في كوارث مستقبلية، وهناك تقارير أخرى تؤكد ان ما حدث نتاج أعمال الحفر من جراء ما تقوم به الشركة الفرنسية بشأن الحفر لمترو الأنفاق.

ونفت الهيئة القومية للأنفاق المصرية وجود أي أضرار مستقبلية، فى حين ان الوضع المبدئي يدل على عكس ذلك، لاسيما وان هناك تقارير سابقة تحذر من أعمال الحفر فى هذه المنطقة صادرة من خبراء بجامعة القاهرة.

وطالب محمد المسعود بحصر السكان المضارين نتاج الهبوط الارضي وتصدع العقارات وتقديم التعويضات اللازمة أو شقق بديلة لحين التصرف في العقار وعودتهم.

وطالب بضرورة صرف التعويضات الملائمة لكافة السكان وعلى وجه السرعة، فهؤلاء السكان تم تشريدهم وإجلائهم من سكنهم، ولا يعلمون متي يمكن العودة، ولا يعلمون هل سيتم هدم عقارهم من عدمه.

كما طالب بتشكيل لجنة هندسية على الفور من خبراء من جامعة القاهرة ومكاتب خبرة بهذا الشأن، لمعاينة العقارات المتصدعة، وبيان مدى تأثره بالهبوط الأرضي نتيجة قيام الهيئة القومية بمترو الأنفاق بأعمال حفر،
وكإجراء وقائي يجب اتخاذ كافة الإجراءات الهندسية لتأمين العقار من انهياره فى اى وقت وتسبب الأضرار لباقى العمارات الملاصقة.

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مجلس النواب مترو الأنفاق عمارة الزمالك سفارة البحرين

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