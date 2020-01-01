أحد سكان عقار الزمالك المائل: حصلنا على 30 ألف جنيه تعويض مبدئي

كشفت دينا ذو الفقار من سكان عقار الشربتلي، تفاصيل واقعة ميل العقار رقم 17 شارع البرازيل بالزمالك، مشيرة إلى حدوث هبوط بأحد أركان العمارة وهبوط في الساحة الأمامية والسور الخارجي لسفارة دولة البحرين.

وقالت دينا في اتصال هاتفي ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" إنه تم التواصل مع محامي الشركة المنفذة لمشروع المترو، وحصلت على تعويض 30 ألف جنيه بناء على توجيهات من مجلس رئاسة الوزراء.



وأضافت أن هذا العقار من 60 عاما، مشيرة إلى أنه تم إخلاء العمارة تمامًا من السكان، ومنع دخولهم تمامًا حتى التأكد من سلامة العقار من عدمه.





وزارة النقل ترد



أصدرت وزارة النقل بيانا حول ما تردد عن انهيار عمارة رقم 17 شارع البرازيل بالزمالك أثناء عمليات حفر مترو الأنفاق، موضحة أن الهيئة القومية للأنفاق أكدت أنه لم يحدث أي نوع من أنواع الإنهيارات بعمارة رقم 17 شارع البرازيل بالزمالك ولكن حدث هبوط بسيط بأحد أركان العمارة وهبوط في الساحة الأمامية والسور الخارجى لسفارة دولة البحرين.



وأضافت الوزارة أن الهيئة والجهات الإستشارية ومقاول المشروع قد اتخذت كافة الإجراءات الهندسية لتأمين العقار كإجراء وقائي كما تم إخلاء السكان من العقار المذكور وتم تعويضهم ماليا للإقامة البديلة لحين الإنتهاء من كافة الإجراءات والدراسات والأعمال الهندسية ولحين عودتهم إلي العقار مرة أخرى. وتهيب الهيئة القومية للأنفاق بكافة وسائل الإعلام التأكد من الأخبار من مصادرها الرسمية لتوضيح الحقائق أمام الراي العام.



محافظة القاهرة في سياق أخر، فرضت محافظة القاهرة، كردون أمني بمحيط عقار الزمالك المائل، لمنع المارة من القرب منه، وذلك بالتزامن مع إخلائه من السكان بالكامل.



ووضعت المحافظة، الحواجز الحديدية بمحيط العقار، وغلق أحد الشوارع الجانبية، مع تنظيم حركة سير السيارات.



وقرر محافظ القاهرة، تشكيل لجنة هندسية على الفور لمعاينة العقار وبيان مدى تأثره بالهبوط الأرضي، لافتا إلى أن العقار مكون من جزئين الأول يطل على 17 شارع البرازيل ومكون من 12 طابقا وبه 37 وحدة سكنية منها 16 آهلة بالسكان و21 وحدة سكنية مغلقة، والجزء الثاني يطل على شارع عزيز أباظة ومكون من 11 طابقا وبه 33 وحدة سكنية منها 28 آهلة بالسكان، و5 وحدات سكنية مغلقة.