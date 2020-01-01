وزيرة الهجرة تطالب بعدم عرض فيديو الاعتداء على الشاب المصري
الأحد 26/يوليه/2020 - 09:33 م
أمنية فوزي
كشفت السيفرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، تطورات واقعة الاعتداء على شاب مصري بالكويت.
وقالت "مكرم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: «مشهد الاعتداء تسبب في غضب المواطنين المصريين والكويتيين أيضا»، مضيفة «المواطن الكويتي طلب أن يدفع بـ كارت ليس ملكيته، ووليد نفذ تعليمات الإدارة ورفض».
وتابعت «تواصلنا مع القنصل العام بالكويت ومع وليد كي يعلم أن الدولة معه»، مشيرة إلى أنه تم القبض على المواطن الكويتي حيث تحولت القضية إلى جنحة رقم 61.
وأكدت أن الاعتداء يعد حادثا فرديا، قائلا: «بعض الجماعات الإرهابية تحاول استغلال هذه الوقائع، لكنها لن تؤثر على علاقات الشعبين».
وأشادت بالثبات الانفعالي للشاب المصري خلال الواقعة، مثمنة موقف الجمعية الكويتية التي يعمل بها الشاب المصري، بعد استقالة رئيسها احتجاجا على الواقة.
وأردفت «الحكومة ليست منفصلة عن الشعب، ومشاعرها لم تختلف على المواطنين حين مشاهدة الفيديو، والقبض على المتهم أثلج صدورنا جميعا».
وناشدت الوزيرة بعدم عرض فيديو الاعتداء على المواطن المصري حفاظا على كرامته، قائلا: «نتكلم في القضية نفسها لكن بلاش نعرض الفيديو».
وكانت دعت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، جموع المصريين في الخارج للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ باعتباره حقا دستوريا لكل مصري بالخارج.
وقالت وزيرة الهجرة، اليوم السبت في خلال كلمة مصورة عبر بث مباشر في إطار التواصل مع المصريين بالخارج: "إننا مقبلون خلال هذه الفترة على انتخابات مجلس الشيوخ، ودائما ما يلعب المصريون بالخارج دورا هاما وبارزا في كل الاستحقاقات الدستورية منذ عام 2014 وحتى الآن، ولم يتوانوا يوما عن تأدية واجبهم تجاه وطنهم، ومنفذين لحقهم الدستوري في انتخاب رئيسهم أو من يمثلهم بمجلس النواب، وها نحن أمام حق دستوري آخر للمصريين بالخارج يستطيعون من خلاله انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ المصري الذي يأتي تشكيله في هذه المرحلة المهمة".
وشددت وزيرة الهجرة على أن تشكيل مجلس الشيوخ أمر في غاية الأهمية نظرا لكونه معاونا لمجلس النواب، ولكونه مجالا لتبادل وجهات النظر بين المتخصيين وأهل الخبرة والعلم، ما يساعد في عملية التشريع.
وأضافت أن الدولة المصرية حرصت على تمثيل عادل لكل الطبقات حيث يتألف مجلس الشيوخ من (300) عضوًا، وُينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10 % من إجمالي عدد المقاعد، ما يعكس اهتمام القيادة السياسية بتمكين المرأة وتمثيلها بصورة أكبر في المجالس المنتخبة.
ونوهت السفيرة نبيلة مكرم، بعمل القائمين على العملية الانتخابية على رأسهم اللجنة الوطنية للانتخابات، بالتعاون مع وزارتي الهجرة والخارجية، على تيسير الأمور أمام الناخبين المصريين بالخارج من خلال إتاحة خدمة التصويت عن طريق البريد السريع في سابقة هي الأولى من نوعها، آخذين في الاعتبار ما يمر به العالم من تداعيات لفيروس كورونا المستجد والتي قد تعيق ذهاب المواطنين لمقرات الاقتراع في السفارات أو القنصليات، ليتبقي أمام المواطنين المصريين بالخارج معرفة الإجراءات اللازمة لمشاركتهم في العملية الانتخابية.
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