الديهي: السيسي يعمل على الحل الجذري للمشكلات.. ولا يعرف لغة "الترقيع"

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعمل على الحل الجذري للمشاكل، ولا يعرف لغة "الترقيع"، ويعمل في صمت.





وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأحد، أن أزمة الطاقة في مصر وصلت لكون بعض السجون والأماكن الحساسة مثل مدينة الانتاج الإعلامي، معقبًا: "النور قطع عليا مرتين على الهواء في إحدى الفضائيات في عهد الإخوان".



وتابع، أن البنية الأساسية للدولة المصرية قامت على عدة محاور أهمها الطاقة، مشددًا على أن تأمين الطاقة في مصر لأجيال قادمة كان هاجس للرئيس السيسي، معقبًا: "في دول بتركع علشان الطاقة، ومصر أصبحت مؤمنة بالطاقة وتقوم بتصدير الكهرباء والغاز للخارج، وهذه انجازات غير مسبوقة".



وأكد، أننا لدينا كمية كبيرة من المشروعات تنقل مصر نقلة أخرى، فرغم التحديات التي تواجهها مصر فيما يتعلق بسد النهضة والأزمة الليبية والإرهاب، إلا أن المشروعات وخطط التنمية مستمرة، مؤكدًا أن مصر تبنى على قواعد حقيقية غير مسبوقة وغير مزيفة.

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