الديهي: السيسي يعمل على الحل الجذري للمشكلات.. ولا يعرف لغة "الترقيع"

الأحد 26/يوليه/2020 - 08:41 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
هدى عبدالرازق
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعمل على الحل الجذري للمشاكل، ولا يعرف لغة "الترقيع"، ويعمل في صمت.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأحد، أن أزمة الطاقة في مصر وصلت لكون بعض السجون والأماكن الحساسة مثل مدينة الانتاج الإعلامي، معقبًا: "النور قطع عليا مرتين على الهواء في إحدى الفضائيات في عهد الإخوان".

وتابع، أن البنية الأساسية للدولة المصرية قامت على عدة محاور أهمها الطاقة، مشددًا على أن تأمين الطاقة في مصر لأجيال قادمة كان هاجس للرئيس السيسي، معقبًا: "في دول بتركع علشان الطاقة، ومصر أصبحت مؤمنة بالطاقة وتقوم بتصدير الكهرباء والغاز للخارج، وهذه انجازات غير مسبوقة".

وأكد، أننا لدينا كمية كبيرة من المشروعات تنقل مصر نقلة أخرى، فرغم التحديات التي تواجهها مصر فيما يتعلق بسد النهضة والأزمة الليبية والإرهاب، إلا أن المشروعات وخطط التنمية مستمرة، مؤكدًا أن مصر تبنى على قواعد حقيقية غير مسبوقة وغير مزيفة.

مبادرة "مايغلاش عليك"

هذا وكشف محمد معيط وزير المالية، خلال تصريحات إعلامية سابقة،أن الوزارة تستعد الأحد لإطلاق مبادرة" مايغلاش عليك"، والتى تهدف إلى تشجيع الإنتاج الصناعي مرة أخرى بعدما تأثر سلبا بسبب أزمة كورونا.

وأضاف" معيط" أن أزمة كورونا لم تؤثر فقط على تراجع معدلات الإنتاج الصناعي، بل اثرت ايضا على انخفاض دخل المواطنين وتراجع معدلات استهلاكهم، مشيرا إلى أن المبادرة تأتي ضمن العديد من المبادرات التى أطلقتها الدولة لتقليل التداعيات السلبية لفيروس كورونا على الاقتصاد المصري.

وتابع، "المبادرة تهدف لعودة النشاط الاقتصادي سريعًا، والتى جاءت من خلال توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الأسراع في رفع معدلات استهلاك المواطنين من السلع التي تزداد فيها نسبة التصنيع المحلي.

واشار" وزير المالية"، إلى أن مبادرة" مايغلاش عليك"، ستوفر لأصحاب بطاقات التموين دعم بقيمة 200 جنيه للفرد بحد أقصى 1000 جنيه لبطاقة التموين الواحدة، ما تمكن الفرد من الحصول على خصم بنسبة 10% على السلع التى سيقوم بشرائها في المبادرة، بالإضافة إلى خصم إضافي يمنحه التجار لجميع المواطنين على مختلف أنواع السلع بنسبة 20%، قائلا" يعني لو سلعه كان سعرها 1000 جنيه قبل المبادرة تقدر تشتريها في المبادرة بقيمة 800 جنيه بسبب خصم 20%، ولو أنت صاحب بطاقة تموين ستحصل على خصم 10% ليصل سعرها إلى 700 جنيه."

وأوضح "معيط"، أن قيمة الدعم المالي التى ستوفره المبادرة لأصحاب بطاقة التموين غير مسموح أن يتم شراء به سلع تموينية، حيث سيستخدم فقط في شراء السلع التى سيتم طرحها في المبادرة وهي اجهزة كهربائية، وملابس، وسلع معمرة، مشيرا إلى أن قيمة الدعم المالي ستتحمله الخزانة العامة للدولة بنحو 12.5 مليار جنيه.

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