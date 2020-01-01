زراعة الفيوم: استمرار إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بأبشواي

Advertisements

قال الدكتور ربيع مصطفى، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الفيوم، إن جهاز حماية الأراضي بالمديرية بقيادة المهندس علي مسعد مدير عام الحماية بالتنسيق مع مديري الادارات الزراعية والوحدات المحلية وقوات الشرطة واصل تنفيذ عدد من الحملات المكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية تنفيذا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بتكثيف الحملات وإزالة كافة التعديات في مهداها، وخاصة فى ظل الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد، وعدم السماح لمن تسول له نفسه عدم احترام القانون والبناء على الأراضي الزراعية.



وأشار وكيل الوزارة إلى أن حملات الإزالة مازالت مستمرة بشكل متواصل بجميع مراكز المحافظة لحين الأنتهاء من إزالة كافة التعديات على الأراضى الزراعية المقرر تنفيذ الإزالة من عليها.



وقامت الإدارة الزراعية بمركز ابشواي بقيادة المهندس علي المهدي مدير الإدارة بالتنسيق مع الوحدة المحلية برئاسة الاستاذ مراد مسعود رئيس مركز ومدينة ابشواي وقوات الشرطة.



بتنفيذ إزالة 2 حالة تعدى على مساحة فدان و٤ قيراط بزمام جمعيه شكشوك بناحيه ابونعمه مركز ابشواي عبارة عن مباني بالبلوك والأسمنت، وذلك بحضور نائب رئيس مجلس مدينة ابشواى ورئيس الوحده المحليه والقوه الامنيه بمركز شرطه ابشواي والجهاز الزراعي بأدارة أبشواي.



وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، خروج 591 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 26135 حالة.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 913 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 59 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، هو 83001 حالة من ضمنهم 24975 حالة تم شفاؤها، و3935 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.



كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن. فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

