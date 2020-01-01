تعرف على برنامج وزارة التضامن "فرصة" لدعم الفئات الأكثر احتياجا

الأحد 26/يوليه/2020 - 07:54 م
نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي
نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي
زينب وهبه
يعد برنامج فرصة الذي أطلقته وزارة التضامن الإجتماعي أحد برامج التمكين الإقتصادي كما أنه برنامج من برامج شبكة الحماية الإجتماعية المقدمة من قبل وزارة التضامن الإجتماعي.

وترصد بوابة " الفجر" أهم المعلومات عن برنامج فرصة الذي أطلقته وزارة التضامن في النقاط التالية:

1- برنامج فرصة هو برنامج من برامج التمكين الإقتصادي لدعم المرأة وذوي الإعاقة ومحدودي الدخل بهدف الإندماج في سوق العمل.

2- برنامج فرصة أطلقته وزارة التضامن الإجتماعي ويعد برنامج من برامج شبكة الحماية الإجتماعية المقدمة من قبل وزارة التضامن الإجتماعي.

3- يستهدف برنامج فرصة القادرين على العمل والراغبين في العمل.

4- برنامج فرصة هو من برامج التمكين الإقتصادي بوزارة التضامن الإجتماعي لأنه قائم في الأساس على تنشيط بيئة التمكين الإقتصادي والشق الإنتاجي بهدف دعم الفئات والشريحة الأكثر إحتياجًا ويساعد في توفير فرص التمكين لهم ويقوم بتدريبهم على ثقافة العمل والإنتاج.

5- برنامج فرصة يساهم في تحسين الوضع الإقتصادي والإجتماعي للأسر الفقيرة ومحدودة الدخل وعلى وجه الخصوص الشباب والسيدات بحيث يساعد أكبر عدد منهم على الإنتقال إلى الإستقلالية وتجنبهم الإعتماد على الدعم.

6- برنامج فرصة تعتبر طريقة الإنضمام إليه أن يتوجه الراغبين إلى مديرية التضامن التابعين لها لكي يتم تسجيلهم في إستمارات الباحثين عن عمل.

7- يساعد برنامج فرصة على تقليل الفجوات الموجودة بين مهارات الباحثين والباحثات عن فرص عمل من ناحية ومن ناحية أخرى وإحتياجات ومتطلبات أصحاب العمل من ناحية أخرى.

8- تم تدشين الوحدة الفرعية لبرنامج فرصة للتدريب والتوظيف بمحافظة بني سويف وتعتبر الأولى من نوعها على مستوى جميع محافظات الجمهورية وجاء هذا في ضوء تنفيذ رؤية وزارة التضامن الإجتماعي في التأسيس لنشر وحدات التدريب والتوظيف في داخل جميع مديرياتها بما يتماشى مع جهود الدولة في دفع عجلة خطة التنمية المستدامة طبقًا لرؤية مصر 2030 والتي أطلقها رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

9- الهدف الأساسي من برنامج فرصة الوصول إلى مُجتمع مصري مُتضامن ومُنتج وبذلك يساعد في توفير العدالة الإجتماعية والتنمية الإقتصادية.

10- تم تنفيذ برنامج فرصة بمشاركة جهود القطاع الأهلي والخاص والإعلام للإستثمار بهدف تنمية المواطن والمجتمع وذلك برعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي.

11- يجهز برنامج فرصة المستفيدين منه للإلتحاق بسوق العمل بالإضافة إلى تدريبهم على الشمول المالي وإنضمامهم لفرص التدريب العملي بالمصانع إلى جانب الإستفادة من الروابط القائمة مع سوق العمل.

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