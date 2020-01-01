تعافي وخروج 14 حالة كورونا من مستشفي قنا العام للعزل



كماتفقد اللواءأشرف الداودي محافظ قنا مستشفى الحميات والصدر بمدينة قنا لمتابعة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا بشكل خاص والاطمئنان علي الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين بشكل عام، رافقه الدكتور راجي تاوضروس القائم بأعمال وكيل وزارة الصحة والدكتور سيد الكاشف مدير مستشفى الحميات والدكتور كمال همام مدير مستشفي الصدر.





أكد محافظ قنا أن نسب الإصابة بفيروس كورونا انخفضت بشكل كبير خلال الفترة الماضية مثمنا جهود الفرق الطبية العاملة بمستشفيات الصحة لمواجهة فيروس كورونا وتقديم الخدمات الطبية للمرضى وطالبهم ببذل المزيد من الجهد والاخلاص فى العمل داعيًا المولى عز وجل أن يمن على جميع المصابين بالشفاء العاجل مشيدًا بدور الأطباء وهيئة التمريض فى التعامل مع المرضى وتقديم كافة أوجه الرعاية لهم.



وتفقد الداودي أقسام الاستقبال والحالات الحرجة والعناية المركزة واقسام العزل بمستشفى الحميات وأقسام الرجال والسيدات والعزل بمستشفي الصدر مؤكدا علي ضرورة التأكد من التزام الأطباء وأطقم التمريض بالاشتراطات الصحية وتوافر عوامل الأمن والسلامة والصحة المهنية وارتداء العاملين الكمامات الواقية من الأمراض



وتقدم محافظ قنا بالشكر والتقدير لكل من يمثلون خط الدفاع الأول من أطقم طبية وعاملين في المجال الصحي، وقال إنهم الجيش الأبيض لمصر وخط الدفاع الأول لحماية المواطنين من الأمراض والأوبئة والذين يضحون بأرواحهم لرعايتنا الصحية ويستحقون منا كل التكريم والتقدير.



تطورات فيروس كورونا في مصر:



أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، خروج 933 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 32903 حالة حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 511 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 40 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت، هو 91583 حالة من ضمنهم 32903 حالة تم شفاؤها، و4558 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

أعلن مستشفي قنا العام للعزل، اليوم الأحد، تعافي وخروج 14 حالة جديدة، وذلك بعد تلقيهم العلاج اللازم بالمستشفي.وأعرب المتعافون الـ 14 عن سعادتهم وفرحتهم بالخروج من فترة العزل، مقدمين شكرهم للأطقم الطبية على جهودهم خلال فترة العلاج والمعاناة، بعد تعافيهم وتماثلهم للشفاء.ومن جانبه قال الدكتور محمد الديب، مدير المستشفى، إن قنا العام لعزل سجل تعافى وخروج 14 حالة جديدة من مصابي كورونا بعد تلقى العلاج والرعاية اللازمة.وقدم الديب، الشكر للأطقم الطبية التى بذلت كل ما بوسعها من أجل المرضى والتي ساهمت فى سرعة تعافى المصابين وإحداث نتائج طيبة على مدار الفترة الماضية.