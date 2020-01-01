اعرف نتيجتك | "Link" نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم ورقم الجلوس.. استعلم عن نتيجة شهادة الثانوية العامة برابط مباشر

يعيش طلاب الثانوية العامة حالة من القلق الشديد والتوتر خلال هذه الفترة التي تمر عليهم قبيل ظهور نتيجة الثانوية العامة 2020، ومن هذا المنطلق أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم سيتم الإعلان عنها بعد عيد الأضحى مباشرة، مشيراً بأن المصححون الكنترولات على مختلف المديريات التعليمية يعملون على قدم وساق ولم يتبق سوى نسبة ضئيلة لتبدأ مرحلة رصد الدرجات ورفعها عبر الإنترنت، وطمئن شوقي أولياء الأمور والطلاب وأشار عليهم بألا يقلقوا إزاء العام الدراسي المقبل لأن الوزارة تسعى جاهدة أن تطور من المنظومة التعليمية والمرور من أي أزمة وأي ظروف طارئة كما حدث خلال امتحانات 3 ثانوي العام الجاري في ظل أحداث وباء كوفيدا 19، ويمكنكم من خلال بوابة الفجر الإلكترونية الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس أو الاسم.





أعلنت مصادر بوزارة التربية والتعليم أنه تم الانتهاء من أكثر من 80% من أعمال كنترول نتيجة الثانوية العامة 2020 لجميع المواد، مؤكده أنه سيتم إعلان نتائج الثانوية العامة خلال أيام قليلة وقبل أجازة عيد الأضحي المبارك.









نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم





أوضح الدكتور رضا حجازى، رئيس امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن عمليات التصحيح لا تزال جارية حتى وقتنا الحالي، ولكن المؤشرات الأولية تشير إلى أن نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم فقط ستكون نسبة النجاح فيها أعلى من نسبة النجاح العام الماضي، ونوه على أن المصححين يعملوا وفقاً لخُطة زمنية مُحكمة بحيث لا يتم الاستعجال في التصحيح حتى لا يسفر عن ذلك أي أخطاء.









نتيجة الثانوية العامة بالاسم 2020





تخطت نسبة التصحيح حتى الآن 80%، حيث أشار حجازي أن هنالك العديد من المواد التي قد تم الانتهاء من تصحيحها بشكل فعلي مثل اللغة العربية، واللغة الأجنبية الثانية، واللغة الأجنبية الأولى، ومادة الأحياء، والتاريخ، والفلسفة والمنطق، والفيزياء، مؤكداً أن كافة المنظومة تعمل بشكل مكثف لتكتل عملية التصحيح ورصد الدرجات من بعدها لتبدأ الوزارة في إعلان نتيجة الثانوية العامة باسم الطالب.









تنسيق الثانوية العامة 2020





بدأت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الاستعداد إلى فتح مكتب التنسيق الرئيسي للقبول في الجامعات والمعاهد للعام الدراسي 2020-2021م عقب الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم، وسيكون كل شئ تحت إدارة الوزارة ولن يحدث أي عوائق خلال عملية التنسيق.









رابط نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس





للحصول على نتيجة الصف الثالث الثانوي 2020 بالاسم طبق الخطوات التالية:





في خانة "البحث عن نتيجة الصف الثالث الثانوي" اكتب رقم الجلوس أو اسم الطالب.

وفي خانة «بحث بالمحافظة» اختر محافظة الطالب.

انقر على زر "البحث".