عاجل- منع أزارو من الانضمام لأي ناد سعودي مرة أخرى

الأحد 26/يوليه/2020 - 05:43 م
وليد أزارو
وليد أزارو
علي نبوي
قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم منع الأندية السعودية من التعاقد مع المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مستقبلًا.


قرار الاتحاد السعودي جاء بعد الخطاب الذي أرسله نادي الاتفاق الذي لعب له أزارو في يناير الماضي على سبيل الإعارة، بسبب عدم قيام المهاجم المغربي بتمديد تعاقده مع النادي السعودي حتى نهاية الموسم ورفضه تخفيض راتبه إلى ٥٠٪؜.



وأكد الاتحاد السعودي في بيان رسمي بأنه تلقى خطابا من نادي الاتفاق يعلمه خلاله بأن أزارو رفض تجديد تعاقده مع النادي لاستكمال الموسم الحالي بعد فترة من التوقف.


وبناء على ذلك قرر الاتحاد السعودي منع أزارو من اللعب مرة أخرى لأي من الأندية السعودية.

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