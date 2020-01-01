صفقة الزمالك المُحتملة.. ماذا قدم "القناص" عمر خريبين مع الهلال وبيراميدز؟ (أرقام)

الأحد 26/يوليه/2020 - 05:40 م
عمر خريبين
عمر خريبين
علاء خليف
كشفت تقارير صحفية سعودية عن اهتمام نادي الزمالك بالتعاقد مع المهاجم السوري عمر خربين لاعب فريق الهلال السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية، وذلك لتدعيم صفوف الفريق الأبيض في الموسم الجديد.

وذكرت صحيفة "الرياض" السعودية إن الزمالك سيتحرك بشكل رسمي خلال أيام للتفاوض مع الهلال السعودي للحصول على خدمات اللاعب السوري عمر خربين، بناءًا على رغبة المدرب الفرنسي كارتيرون والذي يريد التعاقد مع صاحب الـ26 عامًا لتدعيم الهجوم الأبيض.

ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير أبرز أرقام عمر خربين مع بيراميدز والهلال السعودي:-


انضم المهاجم السوري إلي نادي الهلال السعودي عام 2017 قادمًا من نادي الظفرة الإماراتي، ولعب 4 مواسم مع الفريق حتي الآن، خاض معه 63 مباراة في مختلف البطولات، بإجمالي دقائق لعب فعلية 3800 دقيقة، سجل 33 هدفًا، وصنع 12 هدفًا، وحصل على 6 إنذارات.

ولعب خربين معارًا لبيراميدز من نادي الهلال عام 2019، وشارك مع الفريق السماوي في 12 مباراة، بإجمالي دقائق لعب فعلية 1026 دقيقة، سجل 6 أهداف، وصنع هدفين، وحصل على بطاقة صفراء، وتعرض للطرد مرة وحيدة.


وشارك صاحب الـ26 عامًا في 16 مباراة مع الهلال بالموسم الحالي، سجل 5 أهداف وصنع 3 أهداف، قبل توقف النشاط الكروي بسبب جائحة كورونا.

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