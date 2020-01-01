تعرف على الجامعات والمعاهد المعتمدة في مصر

أعلنت وزارة التعليم العالي عن الأماكن المعتمدة من المجلس الأعلي للجامعات داخل مصر وخارجها، محذرة من سماسرة الجامعات والمعاهد الوهمية والإطلاع على قنوات الاتصال والمعرفة بوزارة التعليم العالي سواء كانت المواقع الإلكترونية أو الصفحات الرسمية للوزارة والجامعة.









أولًا: الجامعات الحكومية





ينظم عملها القانون رقم 49 لسنة 1972 وعددها 27 جامعة على النحو التالى:





- جامعة القاهرة





- جامعة طنطا





- جامعة المنصورة





- جامعة الإسكندرية





- جامعة عين شمس





- جامعة أسيوط





- جامعة الزقازيق





- جامعة حلوان





- جامعة المنيا





- جامعة المنوفية





- جامعة قناة السويس





- جامعة جنوب الوادي





- جامعة بنها





-جامعة أسوان





- جامعة دمياط





-جامعة مدينة السادات





- جامعة السويس





- جامعة العريش





- جامعة الوادى الجديد





- جامعة مطروح





- جامعة الأقصر





- جامعة الفيوم





- جامعة بني سويف





- جامعة كفر الشيخ





- جامعة سوهاج





- جامعة بورسعيد





- جامعة دمنهور





ثانيًا: الجامعات الخاصة والأهلية





- الجامعة الفرنسية في مصر





- الجامعة الألمانية في مصر





- جامعة الأهرام الكندية





- جامعة 6 أكتوبر





- جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا





- جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب





- جامعة مصر الدولية





- الجامعة البريطانية في مصر





- الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات





- جامعة بدر





- جامعة هليوبوليس





- جامعة دراية





- جامعة نيو جيزة - جامعة حورس





- الجامعة المصرية الصينية





- جامعة العلوم والتكنولوجيا بمدينة زويل





- جامعة سيناء





- جامعة فاروس





- جامعة المستقبل





- الجامعة المصرية الروسية





- جامعة النهضة





- جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا - جامعة النيل





- الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني





- جامعة ميريت





- جامعة العلمين





- المنصورة





- الملك سلمان





- الجلالة





-جامعات خاصة صدرت قرارات جمهورية بإنشائها ولم يصدر لها قرار ببدء الدراسة حتى الآن





- جامعة السلام





- جامعة سفنكس





ثالثًا: مؤسسات تعليمية باتفاقيات دولية





- الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا





- الجامعة العربية المفتوحة





- الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري





- الجامعة الأمريكية بالقاهرة





- جامعة أسلسكا مصر





رابعًا: فروع الجامعات الأجنبية بمصر





- مؤسسة الجامعات الكندية فى مصر "مستضيفة فرع جامعة جزيرة الأمير إدوارد الكندية"





- مؤسسة جامعات المعرفة الدولية "مستضيفة فرع جامعة كوفنترى البريطانية".





-جامعة هيرتفوردشاير الإنجليزية الممثلة لمؤسسة جلوبال





- الجامعة الألمانية الدولية للعلوم التطبيقية





خامسًا: الجامعات التكنولوجية





- الجامعة التكنولوجية بالقاهرة الجديدة





- الجامعة التكنولوجية بالدلتا





- الجامعة التكنولوجية ببني سويف





سادسًا: الكليات التكنولوجية عبارة عن 8 كليات تكنولوجية تضم 45 معهد فنى متوسط حكومي وهي كالآتي:





- المعهد الفني الصناعي بالمطرية





- المعهد الفني الصناعي للبصريات





- المعهد الفني الصناعي بشارع بالصحافة





- المعهد الفني التجاري بالروضة





- المعهد الفني الصناعي لمواد البناء بحلوان





- المعهد الفني للري والصرف والمساحة بالمطرية





- المعهد الفني الصناعي ببنها





- المعهد الفني التجاري ببنها





- المعهد الفني الصناعي بقويسنا





- المعهد الفني التجاري بقويسنا





- المعهد الفني التجاري بطنطا





- المعهد الفني الصناعي بالزقازيق





- المعهد الفني التجاري بالزقازيق





- المعهد الفني الصناعي بالمحلة الكبرى





- المعهد الفني للفنادق بالمطرية





- المعهد الفني التجاري بالمطرية





- المعهد الفني الصناعي بشبرا





- المعهد الفني التجاري بشبرا





- المعهد الفني التجاري بالمحلة الكبرى





- المعهد الفني التجاري بدمياط





- المعهد الفني التجاري بالمنصورة





- المعهد الفني التجاري بدمنهور





- المعهد الفني الصناعي بالإسكندرية





- المعهد الفني التجاري بالإسكندرية





- المعهد الفني للفنادق بالإسكندرية





- المعهد الفني الصناعي للمنشآت البحرية ببورسعيد





- المعهد الفني الصناعي ببورسعيد





- المعهد الفني التجاري ببورسعيد





- المعهد الفني للسياحة والفنادق ببورسعيد





- المعهد الفني الصناعي ببئر العبد





- المعهد الصناعي للري والصرف والمساحة بقنا





- المعهد الفني التجاري بقنا





- المعهد الفني للسياحة والفنادق بقنا





- المعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية بقنا





-المعهد الفني الصناعي لترميم الآثار بالأقصر





- المعهد الفني الصناعي بأسوان





- المعهد الفني التجاري بأسوان





- المعهد الفني التجاري بالعريش





- المعهد الفني التجاري ببني سويف





- المعهد الفني الصناعي للري والصرف والمساحة باسيوط





-المعهد الفني التجاري بأسيوط





- المعهد الفني الصناعي بسوهاج





- المعهد الفني التجاري بسوهاج





- المعهد الفني الصناعي للألومنيوم بنجع حمادي





- المعهد الفني الصناعي بقنا





سابعا: المعاهد الخاصة





- المعهد العالي للدراسات التعاونية والإدارية بالمنيرة





- المعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية بجاردن سيتي





- معهد العباسية للحاسبات الآلية والعلوم التجارية





- معهد الإدارة والسكرتارية والحاسب الآلي التابع لكلية البنات القبطية





- معهد الإدارة والسكرتارية التابع لكلية رمسيس البنات





- معهد المعارف العالي للغات والترجمة بالزيتون





- المعهد العالي للتعاون والإرشاد الزراعي بشبرا الخيمة





- المعهد العالي للحاسبات ونظم المعلومات الإدارية وعلوم الإدارة بشبرا الخيمة





- المعهد العالي للغات بمصر الجديدة





- المعهد المصري العالي للسياحة والفنادق بمصر الجديدة





- المعهد العالي لتكنولوجيا البصريات بمصر الجديدة





- المعهد العالي للدراسات النوعية بمصر الجديدة





- المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالقاهرة – مدينة نصر





- معهد الألسن العالي للسياحة والفنادق والحاسب الآلي





-معهد سيناء العالي للسياحة والفنادق برأس سدر





- معهد القاهرة العالي للغات والترجمة الفورية والعلوم الإدارية بالمقطم





- معهد القاهرة العالي للسياحة والفنادق بالمقطم





- معهد الجزيرة العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات الإدارية بالمقطم





- معهد الجزيرة العالي للإعلام وعلوم الإتصال بالمقطم





- معهد الجزيرة العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم





- المعهد العالي للإدارة والسكرتارية بمصر القديمة





- معهد طيبة العالي للحاسب والعلوم الإدارية بالقاهرة





- معهد طيبة العالي للهندسة بالمعادي





- الأكاديمية الحديثة للهندسة والتكنولوجيا بالمعادي





- الأكاديمية الحديثة لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة بالمعادي





- المعهد العالي للهندسة بـ 15 مايو





- المعهد العالي للعلوم الإدارية بالقطامية





- المعهد العالي للدراسات المتطورة بالقطامية





- معهد السلام العالي للهندسة والتكنولوجيا





- معهد العبور العالي للهندسة والتكنولوجيا





- معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة





- المعهد العالي للسياحة والفنادق بالإسماعيلية "إيجوث"





- المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالعبور





- معهد العبور العالي للإدارة والحاسب ونظم المعلومات





- المعهد العالي للعلوم الإدارية بلبيس الشرقية





- المعهد العالي للهندسة ببلبيس





- المعهد العالي للهندسة بالشروق





- المعهد العالي للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات – مدينة الشروق





- المعهد الدولي العالي للإعلام – مدينه الشروق





- المعهد العالي الدولي للغات والترجمة الفورية بالتجمع الخامس





- المعهد العالي لعلوم الحاسب ونظم المعلومات بالتجمع الخامس





- معهد القاهرة العالي للهندسة وعلوم الحاسب والإدارة





- المعهد الكندي العالي لتكنولوجيا الهندسة والإدارة





- المعهد الكندي العالي لتكنولوجيا الإعلام الحديث





- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالتجمع الخامس





- المعهد العالي للفنون التطبيقية بالتجمع الخامس





- معهد القاهرة الجديدة العالي للعلوم الإدارية والحاسب الآلي بالتجمع الأول





-المعهد العالي للعلوم الإدارية والتجارة الخارجية بالتجمع الخامس





- المعهد العالي للحاسبات ونظم المعلومات الإدارية بالتجمع الأول





- المعهد العالي للتسويق والتجارة ونظم المعلومات بالتجمع الأول





- المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان





- المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان فرع 6 أكتوبر





- المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان فرع مطروح





- معهد المدينة العالي للغات الدولية بشبرامنت





-معهد المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا بشبرامنت





- معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا بشبرامنت





- معهد الفراعنة العالي للسياحة والفنادق بسقارة – المريوطية





- معهد الفراعنة العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات والإدارة بسقارة





- معهد طيبة العالي لتكنولوجيا الإدارة والمعلومات – طريق سقارة الهرم





- المعهد العالي للدراسات المتطورة بالهرم





- المعهد العالي للدراسات النوعية بالجيزة





- المعهد الفني للموضة شامبر سانديكال





- معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران بإمبابة





-معهد الحاسبات وتكنولوجيا معلومات الطيران والفضاء





- معهد الجيزة العالي للعلوم الإدارية بطموه





- معهد الجيزة العالي للهندسة والتكنولوجيا





- المعهد العالي للعلوم الإدارية بأوسيم





- المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بـ 6 أكتوبر





- المعهد العالي للإعلام وفنون الاتصال بـ 6 أكتوبر





- معهد أكتوبر العالي للاقتصاد بمدينة 6 أكتوبر





- المعهد العالي للغات بـ 6 أكتوبر





- المعهد العالي للعلوم الإدارية بـ6 أكتوبر





- المعهد العالي لعلوم الحاسب ونظم المعلومات بـ6 أكتوبر





- المعهد العالي للهندسة بـ 6 أكتوبر





- الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام بـ6 أكتوبر





- المعهد العالي للفنون التطبيقية بـ 6 أكتوبر





- معهد أكتوبر العالي للهندسة والتكنولوجيا بـ6 أكتوبر





- المعهد العالي للسياحة والفنادق بـ 6 أكتوبر





- أكاديمية أخبار اليوم بـ 6 أكتوبر





- معهد الأهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا بـ6 أكتوبر





- المعهد الكندي العالي للهندسة بـ 6 أكتوبر





- المعهد الكندي العالي للإدارة بـ 6 أكتوبر





- المعهد العالي للخدمة الاجتماعية ببنها





- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج





- معهد الوادى العالي للعلوم الإدارية والمالية ونظم المعلومات بالقليوبية





- معهد الوادى العالي للهندسة والتكنولوجيا بالقليوبية





- معهد الصفوة العالي للهندسة والتكنولوجيا بالقليوبية





- المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بكفر صقر - الشرقية





- المعهد العالي للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى





- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمحلة الكبرى





- المعهد العالي للحاسبات والمعلومات وتكنولوجيا الإدارة بطنطا





- المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بدمنهور





- المعهد العالي للعلوم الإدارية بجناكليس - البحيرة





- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا – البحيرة





- المعهد العالي للعلوم الإدارية المتقدمة والحاسبات بالبحيرة





- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بطنطا





- المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية للإدارة والمحاسبة





- المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالإسكندرية





- المعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية بالإسكندرية





- المعهد العالي للسياحة والفنادق بالإسكندرية "ايجوث"





- المعهد العالي للسياحة والفنادق والحاسب الآلي بالإسكندرية





- معهد الاسكندرية العالى للاعلام بسموحة





- معهد الإسكندرية العالي للهندسة والتكنولوجيا بسموحة





- المعهد العالي للسياحة والفنادق وترميم الآثار بأبي قير





- المعهد العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات بأبي قير





- معهد العجمي العالي للعلوم الإدارية





- المعهد العالي للدراسات الأدبية بكنج مريوط





- المعهد العالي للسياحة والفنادق بكنج مريوط





- المعهد العالي للحاسب الآلي بكنج مريوط





- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط





- معهد القناة العالي للهندسة والتكنولوجيا بالسويس





- معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية





- المعهد العالي للسياحة والفنادق بالغردقة





- المعهد الفني للتمريض بالجونة





- المعهد العالي للخدمة الاجتماعية ببورسعيد





- المعهد العالي للعلوم التجارية والحاسب الآلي بالعريش





- معهد سيناء العالي للدراسات النوعية بالعريش





- المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالعريش





- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة





- المعهد العالي للحاسب الآلي وإدارة الأعمال بالزرقا





- المعهد العالي للإدارة والحاسب الآلي برأس البر





- معهد رأس البر العالي للدراسات النوعية والحاسب الآلي





- المعهد العالي للعلوم الإدارية ببلقاس





- المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالمنصورة





- معهد الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة





- معهد مصر العالي للتجارة والحسابات بالمنصورة





- معهد النيل العالي للعلوم التجارية وتكنولوجيا الحاسب بالمنصورة "قولونجيل"





- معهد النيل العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة "قولونجيل"





- معهد مصر العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة





- المعهد العالي للغات بالمنصورة





-معهد المنصورة العالي للهندسة والتكنولوجيا





- معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة





- المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق





- المعهد العالي للعلوم الإدارية بالمنزلة





- المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ





- المعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ





- المعهد العالي للإدارة وتكنولوجيا المعلومات بكفر الشيخ





- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بكفر الشيخ





- المعهد العالي للعلوم الإدارية ببنى سويف





- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنيا الجديدة





- المعهد العالي للتعاون والإرشاد الزراعي بأسيوط





- المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بسوهاج





- المعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية بسوهاج





- المعهد العالي لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة بسوهاج





- المعهد العالي للعلوم الإدارية بسوهاج





- المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بأسوان "فرع قنا"





- المعهد العالي للسياحة والفنادق بالأقصر "ايجوث"





- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالطود الأقصر





- المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بأسوان





- المعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية بأسوان





- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجية ببرج العرب





- الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة التابعة لوزارة الإنتاج الحربي





- معهد المستقبل العالي للهندسة بالفيوم





- المعهد العالي للدراسات الإسلامية





- معهد المنيا العالي للغات





- المعهد العالى للهندسة بالمنيا





- المعهد العالي للدراسات الفندقية والسياحية بدمياط الجديدة





-المعهد العالي للهندسة الالكترونية ببلبيس





- المعهد العالي للغات والترجمة الفورية بأسوان





- المعهد العالي لتكنولوجيا الإدارة والمعلومات بالمنيا





- معهد المستقبل العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة





- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنوفية





- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بسوهاج





- المعهد الفني للتمريض بالدقهلية





- معهد راية العالي للإدارة والتجارة الخارجية





-المعهد الكندي العالي للحاسب الآلي بالتجمع الخامس – القاهرة الجديدة





- المعهد العالي للعلوم الصحية التطبيقية بسوهاج



