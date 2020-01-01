المترو: أكمنة سرية ومتحركة داخل القطارات خلال عيد الأضحى

الأحد 26/يوليه/2020 - 04:47 م
بوابة الفجر
رقية جمال
كشف أحمد عبد الهادي، المتحدث باسم هيئة مترو الأنفاق، عن استعدادات الهيئة لعيد الأضحى المبارك. 

وقال "عبد الهادي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلام هوانم" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، اليوم الأحد، إن العمل بالخط الأول والثاني والثالث لمترو الأنفاق سيبدأ في الخامسة والربع صباحًا وحتى الثانية عشر والربع بعد منتصف الليل، مع الدفع بقطارات إضافية خلال أوقات الذروة لامتصاص أي زحام خلال فترة عيد الأضحى.

وتابع المتحدث باسم هيئة مترو الأنفاق، أنه تم التنسيق مع شرطة مترو الأنفاق وشرطة النقل والمواصلات لعمل أكمنة ثابتة داخل المحطات، وأكمنة سرية ومتحركة داخل القطارات، مع نشر فرق الصيانة بجميع المحطات بالخطوط الثلاثة، وتم الاستعداد بنطاق الإسعاف لاستقبال أي حالة طارئة، مع الاستمرار في إجراءات تعقيم وتطهير القطارات والمحطات على مدار التشغيل وبعد انتهاء التشغيل.

واستقبل ميناء الإسكندرية، ثاني قطار مترو أنفاق جديد، ضمن صفقة تصنيع وتوريد 32 قطارا مكيفا جديدا وعقد صيانة القطارات لمدة 8 سنوات، وذلك للعمل بالخط الثالث للمترو.

كانت الهيئة القومية لمترو الأنفاق وقعت الصفقة مع شركة "هيونداي روتيم" الكورية الجنوبية، بإجمالي تكلفة 6 مليار و361 جنيه بواقع "317 مليون يورو + 640 مليون جنيه مصري".

ووفقا لوزارة النقل، يجرى تمويل الشق الأجنبي من خلال قرض ميسر من الحكـومة الكورية بامتيازات عديدة "فترة سماح 20 سنة وفترة سداد 33 سنة"، والباقي من الموازنة العامة للدولة.

وتشمل الصفقة تجميع 10 قطارات من إجمالي الـ 32 قطارًا في مصر من خلال الدعم الفني لشركة "هيونداي" وتدعيمها للتصنيع المحلى في مصر.

وجرى إنزال قطار المترو الجديد من على متن السفينة القادمة من ميناء ماسان في كوريا الجنوبية على رصيف 66 بميناء الإسكندرية، بعد تطبيق كل الاحتياطات الوقائية والاحترازية ضد فيروس كورونا.

وشملت عملية الإنزال تعقيم السفينة وطاقمها وقطار المترو والأرصفة والوحدات البحرية ذات التعامل المباشر معها، قبل أن يجرى وضع القطار على قضبان السكك الحديدية بالميناء تمهيدها لنقلها إلى ورشة المترو بشبرا لعمل الاختبارات التجريبية تمهيدا لضمه لأسطول القطارات العاملة حاليا على الخط الثالث والبالغ عددهم 15 قطارا.

ويتميز القطار الجديد بمواصفات عديدة منها نظام تكييف هواء عالي السعة، ومزود بممر آمن يسمح بانتقال الركاب بين العربات لمزيد من الراحة في ظروف التشغيل العادية.

ويشمل القطار كاميرات تليفزيونية مثبته في مقدمته للمراقبة المركزية للسكة، ويوجد داخل العربات شاشات LCD لاستخدمها في تزويد الركاب بمعلومات عن الرحلة أو يمكن استخدامها تجاريا في بث الإعلانات التجارية مدفوعة الأجر.

ويحوى القطار أماكن للكراسي المتحركة وتزويدها بوسائل لتثبيت لمساعدة ذوى الاحتياجات الخاصة في عملية التنقل، فضلا عن تزويد العربات بخرائط أعلى أبواب الركاب من الداخل تبين المسار عن طريق لمبات مضيئة لمساعدة فاقدي حاسة السمع.

ومن المقرر وصول باقي القطارات تباعا، وفقا للجدول الزمنى المحدد وذلك لاستيعاب الزيادة المتوقعة في عدد الركاب والتي ستصل إلى 450 ألف راكبيوم بعد افتتاح الجزء الثاني من المرحلة الرابعة والذى ينتهى بمحطة عدلي منصور.

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