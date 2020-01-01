نشرة حوادث الفجر: حريق بالمنطقة الصناعية في أكتوبر.. وحبس المتنمرين على الطالب السوداني
الأحد 26/يوليه/2020 - 04:39 م
إيريني صفوت
شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الأحد، العديد من الأحداث والقضايا الهامة والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز تلك الأخبار:
حريق على مساحة 20 ألف متر بأكتوبر.. والحماية المدنية تواصل محاولات السيطرة
تحاول قوات الدفاع المدني بالجيزة، السيطرة على حريق هائل شب داخل مخزن بالمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر.
التفاصيل الكاملة لحيثيات حكم تأييد فرض رسوم على حديد التسليح
أكدت محكمة القضاء الإدارى "دائرة الاستثمار"، في حيثيات الحكم الصادر برفض دعوي إلغاء قرار وزير التجارة والصناعة رقم ٩٠٧ لسنة ٢٠١٩ بفرض تدابير نهائية علي منتج البليت، أن المُشرع أجاز لوزير التجارة فرض رسوم إضافية أو أية قيود أخرى على الواردات إعمالًا لأحكام الاتفاقات التى تضمنتها الوثيقة الختامية لنتائج جولة أوروجواي.
إحالة 6 متهمين بالاعتداء على فتاة التيك توك منة عبد العزيز للجنايات
أمرت النيابة العامة بإشراف المستشار حمادة الصاوي النائب العام، بإحالة ستة متهمين في واقعة التعدي على المجني عليها «آية» الشهيرة بـ«منة عبد العزيز» لـ«محكمة الجنايات».
حكم نهائي بعودة حسين فايق لسباق انتخابات الشيوخ
قضت المحكمة الادارية العليا موضوع - بمجلس الدولة، بقبول الطعن المقام، أحمد حسين فايق صبور، المستبعد من سباق انتخابات مجلس الشيوخ، بحكم محكمة القضاء الإداري.
من الاعتداء إلى الحبس.. رحلة الطالب السوداني "نائل" مع المتنمرين
جاء الطفل السوداني "نائل"، 14 سنة، مع أسرته إلى مصر طالبا اللجوء، والعيش في أمان، وراحة بال بين أبناء الشعب الذي يحتضن ملايين اللاجئين ولا يفرق في معاملتهم، ولا يضعهم في خيام كالدول الأخرى، ولكنه لم يعلم أن صبية صغار قد يعكرون عليه معيشته، ويتنمرون به على قارعة الطريق، في "عز الضهر"، في منطقة "أرض اللواء" الشعبية، إلا أن الدولة المصرية انتصرت لمن طلب حمايتها وأمانها.
حبس متهمين بخطف عامل في منطقة أوسيم
أمرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، بحبس المتهمين، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بخطف عامل من مسكنه، بسبب النصب عليهم والاستيلاء على 480 ألف جنيه، بحجة التنقيب عن الآثار.
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