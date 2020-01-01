بمناسبة العيد القومي للمحافظة.. عروض بحرية في الإسكندرية (صور)

الأحد 26/يوليه/2020 - 04:38 م
الإسكندرية
الإسكندرية
دينا حسن- محمد رجب
نظمت عصر اليوم الأحد محافظة الإسكندرية عروضًا بالقوارب البحرية الشراعية من أمام الاتحاد المصري للغوص في منطقة الجمرك، وذلك ضمن احتفالات المحافظة بالعيد القومي لها.

وبدأت اليوم الأحد محافظة الإسكندرية الاحتفال بعيدها القومي الذي يوافق يوم 26 يوليو من كل عام وهو اليوم الذي ارتبط بمناسبة خروج الملك فاروق من مصر عام 1952، حيث خرج الملك من الإسكندرية من ميناء رأس التين مستقلًا اليخت الملكي المحروسة ومتجها إلى إيطاليا في يوم 26 يوليو 1952م.

وافتتح صباح اليوم الأحد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية معرض "كُنوز البَلديّة - صفحات من تاريخ الإسكندرية" في متحف الفنون الجميلة في محرم بك، بحضور الدكتور جاكلين عازر نائب المحافظ، ويدير الجولة الدكتور إسلام عاصم.

ويتضمن المعرض رسوم نادرة للرحّالة الأجانب الذين زاروا الإسكندرية قبل ٣٠٠ عام، صور تُعرض للمرة الأولى لضرب الإسكندرية في ١٨٨٢، صفحات من سجلات القومسيون البلدي ترجع لعام ١٨٩٠، صور نادرة لتطوير كورنيش الإسكندرية في الثلاثينيات، صُحف ودوريات أصلية توثق زيارات جمال عبد الناصر للإسكندرية في بداية الخمسينيات.

للوحات تُعرض للمرة الأولى لفنانين سكندريين "محمد ناجي - سيف وأدهم وانلي - چورچ صبّاغ - مارجريت نخلة - حامد عويس - مصطفى عبد المعطي - محمد حسن القباني - عزت إبراهيم".

والإفتتاح سيكون يوم الأحد ٢٦ يوليو في تمام العاشرة صباحًا، ويستمر العرض يوميًا من العاشرة صباحًا حتى الرابعة مساءً حتى الخميس ٣٠ يوليو القادم.

وتختتم محافظة الإسكندرية فاعلياتها يوم الاربعاء ٢٩ يوليو القادم، حيث تقام احتفالية كبرى بمسرح سيد دوريش " دار الأوبرا " في تمام الساعة ٧ مساءا، ليتم خلالها الإعلان عن عدة موضوعات تهم المواطن السكندري.
شخصيات سكندرية .

ويشارك متحف الإسكندرية القومي بتنظيم معرضًا أثريًا بعنوان "شخصيات سكندرية” بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة اليوم الأحد، ويسلط المعرض الضوء على قطعتين أثريتين هما؛ جدارية أبو مينا وتمثال الإسكندر الأكبر.

كما تضمن الاحتفالية عدد من الفقرات الفنية وكورال الأطفال.

وقال باسم ابراهيم مدير عام المتحف، إن المتحف ينظم على هامش افتتاح المعرض عدد من الورش التعليمية يوم الثلاثاء الموافق 28 يوليو 2020، وذلك لتنمية مهارات الأطفال من مختلف الأعمار وربطهم بالمتحف وتعريفهم بتاريخ المحافظة، حيث تتنوع تلك الورش لتناسب الأطفال بداية من سن 5 سنوات وحتى 15 سنة؛ منها ورش لتعليم الأطفال عمل مجسم للإسكندر الأكبر باستخدام النحت على الجبس، وورش أعمال ورقية
وأكد أن جميع الورش سوف تقام في حديقة المتحف أو داخل قاعة جيدة التهوية؛ على ان يكون عدد الأطفال بالمجموعة الواحدة 5 أطفال وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المقررة.
بمناسبة العيد القومي للمحافظة.. عروض بحرية في الإسكندرية (صور)
بمناسبة العيد القومي للمحافظة.. عروض بحرية في الإسكندرية (صور)
بمناسبة العيد القومي للمحافظة.. عروض بحرية في الإسكندرية (صور)
بمناسبة العيد القومي للمحافظة.. عروض بحرية في الإسكندرية (صور)
بمناسبة العيد القومي للمحافظة.. عروض بحرية في الإسكندرية (صور)
بمناسبة العيد القومي للمحافظة.. عروض بحرية في الإسكندرية (صور)

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