بدون صلاح.. كلوب يعلن تشكيل ليفربول لمواجهة نيوكاسل بالبريميرليج

أعلن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، عن التشكيل الأساسي لفريقه الذي سيخوض مباراته أمام نيوكاسل يونايتد، وذلك خلال المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الأسبوع الأخير من بطولة الدوري الإنجليزي.





وكان قد توج الريدز بلقب البريميرليج في الجولة الـ31 بعد خسارة مانشستر سيتي من تشيلسي بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد على ملعب ستامفورد بريدج.









وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-





حراسة المرمى: أليسون.





خط الدفاع: ويليامز - فان دايك - جوميز - روبرتسون.





خط الوسط: فينالدوم - جيمس ميلنر - نابي كيتا - تشامبرلين.





خط الهجوم: مينامينو - اوريجي.





وحقق الريدز فوزا كبيرا في الجولة الماضية على حساب تشيلسي بنتيجة 5 أهداف مقابل ثلاثة.