تريزيجيه أساسيا مع أستون فيلا في مباراة الحسم أمام وست هام.. وغياب المحمدي









أعلن دين سميث المدير الفني لنادي أستون فيلا التشكيل الرسمي للفريق لمواجهة نظيره فريق وست هام يونايتد ضمن منافسات الجولة الثامنة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " على ملعب الأولمبي الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن.





وكان موقع الفجر الرياضي قد انفرد بتشكيل الفيلانز صباح اليوم بتواجد لاعب منتخبنا الوطني محمود حسن تريزيجيه أساسيا وغياب الظهير الأيمن لمنتخب مصر أحمد المحمدي.





وجاءت تشكيلة استون فيلا الرسمي لمواجهة وست هام كالتالي:





حراسة المرمي: بيبي رينا.





خط الدفاع: مينجز، كونسا، جالبيرت، تارجيت.





خط الوسط: دوجلاس لويز، كونر، ماجين.





خط الهجوم: تريزيجيه، سماتا، جاك جريليش.



