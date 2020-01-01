انكماش الاقتصاد الجزائري بنسبة 3.9% في الربع الأول من العام

الأحد 26/يوليه/2020 - 03:58 م
بوابة الفجر
قالت الحكومة الجزائرية اليوم السبت إن الاقتصاد الجزائري انكمش بنسبة 3.9% في الربع الأول من العام الحالي بعد نمو بنسبة 1.3% في نفس الفترة من عام 2019، وإن هذا النمو السلبي كان بسبب إجراءات العزل العام جراء تفشي فيروس كورونا والأداء السيئ لقطاع النفط والغاز الحيوي.

وانكمش قطاع الطاقة في البلد العضو بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والمصدر للغاز بنسبة 13.4% في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2020، أي ما يقرب من ضعف الانكماش الذي بلغ 7.1% قبل عام، وفقا للديوان الوطني للإحصائيات.


ويسهم النفط والغاز بـ 60٪ من ميزانية الدولة و93٪ من إجمالي عائدات التصدير إذ لا يزال القطاع غير المعتمد على الطاقة  متراجعا على الرغم من محاولات الحكومة إجراء إصلاحات.

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