برنامج "فرصة" يطلق أولى وحدات التدريب والتوظيف ببني سويف

الأحد 26/يوليه/2020 - 03:57 م
برنامج فرصة
برنامج فرصة
آيات عامر
أطلق برنامج فرصة، أحد برامج التمكين الاقتصادي بوزارة التضامن الإجتماعي "وحدة التدريب والتوظيف" بمحافظة بنى سويف وهي أول وحدة فرعية على مستوى محافظات الجمهورية تأتي تنفيذًا لرؤية وزارة التضامن الاجتماعي في التأسيس لنشر وحدات التدريب والتوظيف داخل مديرياتها، تحت رعاية نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي وبحضور الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ بني سويف والدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، وإحسان أبوزيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

ويهدف التدريب الوصول إلى مجتمع مصري مُتضامن ومُنتج يوفر العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية وتنسيق الجهود مع القطاع الأهلي والخاص والإعلام للإستثمار في العمل المشترك من أجل تنمية المواطن والمجتمع.

وخلال اللقاء أعرب محافظ بني سويف عن شكره وتقديره لوزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج لدعمها المميز والنوعي للمحافظة، معربًا عن سعادته بتدشين الوحدة الفرعية للتدريب والتوظيف،والتي تُعد الأولى من نوعها على مستوى محافظات الجمهورية، مشيدا بفكرة البرنامج الذي يتسق مع جهود الدولة للدفع بخطتها التنموية وفق رؤية مصر 2030 التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأكد المحافظ دعمه الكامل للبرنامج لتحقيق أكبر إستفادة منه بالمحافظة، مشيرا إلى عدم إقتصار الدعم على الجانب المعنوي فقط،وإنما ستكون هناك خطوات عملية ونوعية يتم تنفيذها من أبرزها: وضع تصور شامل للدفع بالمشروع وتحقيق أهدافه في مقدمتها تشكيل بيئة داعمة للمشروعات وسلاسل القيمة المضافة من خلال التدريب والتأهيل المهني والدعم الفني وتوفير التمويل للمشروعات وأيضا إتاحة فرص عمل للفئات التي اكتسبت التدريب المناسب بالمصانع والشركات الكائنة بدائرة المحافظة، بجانب الدفع في المجال التوعوي والتثقيفي بأهمية البرنامج.

وقالت إحسان أبوزيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ببني سويف، إن مؤسسات القطاع الخاص تضمن توظيف الباحثين عن عمل الذين تم اختيارهم بمجرد إتمام برنامج التدريب على رأس العمل داخل المؤسسة التي سيعملون بها بنجاح، وعلى هذا النحو، يتم خفض الفجوات القائمة بين مهارات الباحثين والباحثات عن فرص عمل من جهة، واحتياجات ومتطلبات أصحاب العمل من جهة أخرى،

وبرنامج فرصة هو أحد برامج شبكة الحماية الاجتماعية المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي لمستفيدي برامج الدعم النقدي ويستهدف القادرين علي العمل والراغبين منهم، حيث يعتمد على تنشيط بيئة التمكين الاقتصادي والشق الإنتاجي لدعم الفئات الأكثر احتياجا وتوفير فرص التمكين لهم والتدريب على ثقافة العمل والإنتاج، وتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للأسر الفقيرة ومحدودة الدخل خاصة الشباب والسيدات وانتقال اكبر عدد منهم الى الاستقلالية وعدم الاعتماد على الدعم.وعلى من يرغب في الانضمام ان يتوجه الى مديرية التضامن التابع لها لتسجيل في استمارات الباحثين عن عمل.
برنامج "فرصة" يطلق أولى وحدات التدريب والتوظيف ببني سويف
برنامج "فرصة" يطلق أولى وحدات التدريب والتوظيف ببني سويف
برنامج "فرصة" يطلق أولى وحدات التدريب والتوظيف ببني سويف
برنامج "فرصة" يطلق أولى وحدات التدريب والتوظيف ببني سويف
برنامج "فرصة" يطلق أولى وحدات التدريب والتوظيف ببني سويف
برنامج "فرصة" يطلق أولى وحدات التدريب والتوظيف ببني سويف

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزاره التضامن وحدات التدريب بني سويف برنامج فرصة التوظيف

أخبار تهمك

طبيب يكشف مفاجأة عن العدد الفعلي للإصابات في مصر

منذ يوم

مستشار السيسي يعلن موعد ظهور لقاحات فيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

بعد الملء الأولي لـ سد النهضة.. الري تزف بشرى سارة للمصريين

منذ حوالي 8 ساعات

بالأسماء.. الأهلي يضم 7 نجوم من العيار الثقيل لقناة النادي

منذ حوالي 3 ساعات

هروب اضطراري.. الأهلي يضع خطة التعاقد مع صفقة الموسم

منذ حوالي 3 ساعات

حقيقة تعاقد الأهلي مع نجم الزمالك

منذ ساعة

مكافحة كورونا: نعد 40 بحثا عنه نثبت بهم أن مصر الأقوى عالميا

منذ حوالي 5 ساعات

وفاة مذيع برنامج "من سيربح المليون"

منذ حوالي 16 ساعة

حريق على مساحة 20 ألف متر بأكتوبر.. والحماية المدنية تواصل محاولات السيطرة

منذ 43 دقيقة

الأهلي يوجه ضربة قوية للزمالك ويخطف صفقة مفاجأة

منذ حوالي 6 ساعات

دراسة حديثة: عرض نادر يدل على الإصابة بكورونا

منذ أقل من ساعة

إثيوبيا تعلن موعد توليد الطاقة الكهرومائية من سد النهضة

منذ يوم

فايلر يُقرر طرد نجم الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 20 ساعة

عماد الدين أديب: هذا ما تريده إثيوبيا (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

كارتيرون يرفض التعاقد مع صفقة الموسم

منذ أقل من ساعتين

تحذير وبشرى سارة من مستشار السيسي للشئون الوقائية

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

"التضامن" تنظم ورشة بعنوان "تأهيل وإعداد الرائدات الريفيات للتعاون مع برنامج فرصة"

"فرصة" للتمكين الاقتصادي تعقد لقاء تعريفيا ببني سويف

"التضامن" تُخصص 50 مليون جنيه للحد من الهجرة غير الشرعية

محافظ بني سويف يستقبل وزيرة التضامن لافتتاح عدد من المنشآت

وزيرة التضامن: نسعى لاستخدام التكنولوجيا ومد شبكات الأمان الاجتماعي

التضامن: قواعد استهداف مشتركة ومتكاملة بين الحكومة والمجتمع المدني

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:11 م

حريق على مساحة 20 ألف متر بأكتوبر.. والحماية المدنية تواصل محاولات السيطرة

بعد الملء الأولي لـ سد النهضة.. الري تزف بشرى سارة للمصريين

09:11 ص

تحذير وبشرى سارة من مستشار السيسي للشئون الوقائية

01:14 م

حقيقة تعاقد الأهلي مع نجم الزمالك

03:56 م

مستشار السيسي يعلن موعد ظهور لقاحات فيروس كورونا

01:46 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً