مجلس الأمة الكويتي: ما تصلنا من أخبار بشأن صحة أمير البلاد مطمئنة جدا

الأحد 26/يوليه/2020 - 03:22 م
أمير الكويت
أمير الكويت
وكالات

أكد رئيس مجلس الأمة الكويتي، أن الأخبار التي إلى المجلس بشأن صحة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح مطمئنة جدًا، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وقد أعلن الديوان الأميري بالكويت، في وقت سابق، أن أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح، أجرى عملية جراحية ناجحة.

 

وفي وقت سابق، أعلن الديوان الأميري في الكويت، أن أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح، دخل المستشفى لإجراء بعض الفحوصات الطبية.

 

ويذكر أن الشيخ صباح الأحمد الجابر المبارك الصباح، ولد  في 16 يونيو 1929، أمير دولة الكويت الخامس عشر، والخامس بعد الاستقلال من المملكة المتحدة. هو الابن الرابع لأحمد الجابر الصباح من منيرة العثمان السعيد العيّار.

 

وكان الشيخ صباح الأحمد الجابر المبارك الصباح،  تلقى تعليمه في المدرسة المباركية. هو أوّل وزير إعلام، وثاني وزير خارجية في تاريخ الكويت.

 

وترأس وزارة الشؤون الخارجية للكويت طيلة أربعة عقود من الزمن، ويعود له الفضل خلالها في توجيه السياسة الخارجية للدولة والتعامل مع الغزو العراقي للكويت في عام 1990.

 

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